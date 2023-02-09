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خبز مخبوزات تعبيرية آيستوك
تعبيرية - آيستوك

إذا كنت تخطط للسفر لإيطاليا.. فاحذر من الخبز!

مخبز إيطالي يخطط لصنع الخبز ببودرة الصراصير التي أقر استخدامها الاتحاد الأوروبي

العربية.نت
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بعد أن قضت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بإمكانية تسويق وبيع صراصير الليل المنزوعة الدهن جزئيا والمسحوق (acheta localus) كمكونات في الطعام في الاتحاد الأوروبي، يخطط مخبز إيطالي لبيع أرغفة الخبز المصنوعة من مسحوق الصراصير المصنّعة.

ويستخدم المسحوق أحيانا كمادة مضافة لجعل المنتجات أكثر ثراء بالبروتين.

تعبيرية - آيستوك
تعبيرية - آيستوك

وقال إنريكو موردوكو، رئيس الطهاة الذي يدير سلسلة مطاعم Tellia المحلية في تورين، لوسائل إعلام إيطالية إنه جرّب مزيجا من الحبوب الصقلية أثناء اختبارات الخبز "لتليين نكهة" قوة الحشرات.

ونقلت صحيفة"كوريير ديلا سيرا" Corriere della Sera عنه قوله إنه سعيد بشكل خاص "بالقشرة ومجموعة النكهات". وقال إن الطعم يذكره بالبندق.

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ويتوقع موردوكو أن يسمح المنظمون في الاتحاد الأوروبي لمزرعة محلية، تستورد مسحوق الصراصير من فيتنام وتبيعه كغذاء حيواني، بصنع مسحوق مخصص للاستهلاك البشري. وأوضح الطاهي: "أريد أن أضع خبزي قيد الإنتاج في بداية شهر مارس".

وأضاف أنه نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج ولأن الخبز سيكون مصنوعا حسب الطلب، فإن السعر سيكون حوالي 18-20 يورو (19-22 دولارا) للكيلوغرام.

وتستخدم الصراصير المصنعة بالفعل كمكونات في بعض دول الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، تبيع Falco، وهي شركة مقرها في Alife، جنوب إيطاليا، المقرمشات المصنوعة من مسحوق الصراصير. وتقول الشركة على موقعها على الإنترنت: "قد تتسلل إليك فكرة أكل الحشرات، لكن الصراصير هي في الواقع الغذاء الصحي الجديد الذي يمكن إخفاؤه بسهولة في المنتجات اللذيذة".

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