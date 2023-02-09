تركيا.. شاهد عمال الإغاثة ينتشلون كلباً عالقاً تحت الركام

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمال إغاثة وهم يحاولون إخراج كلب صغير علق بالركام جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين.

ويظهر عمال الإنقاذ وهم يقومون بعملية معقدة لإنقاذ الكلب بأياديهم العارية فيما يقوم أحدهم بتقديم الماء له.

Some more heartwarming footage coming out of the Turkey earthquake zone, rescuers we able to free a little friend!

(https://t.co/04q4SYvMUs) pic.twitter.com/8xPUil5gJW — 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) February 8, 2023

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وارتفعت حصيلة الضحايا، مساء الأربعاء، لتصبح 15 ألف شخص في كل من سوريا والعراق، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

وذكر مسؤولون وأطباء أن أكثر من 12.391 شخصاً قضوا في تركيا، و2662 في سوريا.

الوضع صعب

كما أصيب أكثر من 50 ألف شخص بجروح في تركيا، و5000 في سوريا، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة.

فيما قال منير مصطفى، نائب مدير الدفاع المدني في إدلب، لـ"العربية"، إن هناك 1640 قتيلاً جراء الزلزال بمناطق شمال غربي سوريا.