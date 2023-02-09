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فيديو لدلافين جانحة على شواطئ عمان يثير ضجة.. والبيئة توضح

البيئة: جرفتها الأمواج إلى شاطئ ولاية حاسك

العربية.نت
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انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لعدد من الدلافين تخرج إلى الشاطئ في محافظتي ظفار وكلما، جنوب سلطنة عمان، مما أثار الخوف لا سيما أنه تزامن مع وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

هذه البلبلة دفعت هيئة البيئة بسلطنة عُمان لإصدار بيان توضيحي عن حقيقة المشاهد وقالت فيه: "تعاملت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع ريسو جرفتها الأمواج إلى شاطئ ولاية حاسك".

وأضافت: "جرى خلاله إنقاذ سبعة منها وهي بصحة جيدة، فيما تم تسجيل نفوق الدلفين الثامن، وتم أخذ عينات وقياسات له لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر محاولات بعض الأشخاص إنقاذ الدلافين وإعادتها للمياه، إلا أنه كلما تمت إعادتها للمياه عاودت الكرة مرة أخرى وسبحت نحو الشاطئ، ما أثار ضجة، حيث علق أحدهم قائلا: "يمكن حاسين بصير زلزال أو شي".

وأضاف آخر: "الله يستر ما يكون في زلزال أو كارثة طبيعيه… يالله ترحم حالنا".

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في حين قال أحدهم معلقا: "ماله دخل لا بزلزال ولا تسونامي.. هذا يحدث عندنا فعمان دايما.. وهناك عدة أسباب أبرزها مهاجمة الحوت القاتل لها.. أو تغير سريع في درجة الحرارة، وأعتقد هذا السبب لأنه كان الجو عندنا فجأة صار حر واجد".

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