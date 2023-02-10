عائلة المصورة السينمائية تقاضي بالدوين.. وتطالب بتعويض
المدعي العام وجه اتهاماً جنائياً إلى بالدوين بالقتل غير العمد
قالت محامية عائلة المصورة السينمائية هالينا هتشينز، أمس الخميس، إن والديها الأوكرانيين وشقيقتها رفعا دعوى مدنية ضد الممثل الأميركي أليك بالدوين وآخرين بشأن وفاتها عام 2021 في نيو مكسيكو أثناء تصوير فيلم "راست".
ويأتي الإعلان بعد أن وجه المدعي العام في سانتا في اتهاما جنائيا في 31 يناير/كانون الثاني إلى بالدوين بالقتل غير العمد، متهما إياه بالاستهتار بالسلامة عندما أطلق مسدس كان يحمله رصاصة حية قتلت هتشينز وأصابت مخرج الفيلم جويل سوزا.
وقام بالدوين في أكتوبر /تشرين الثاني بتسوية دعوى قضائية أخرى بالقتل غير المشروع رفعها مات زوج هتشينز بشأن إطلاق النار في موقع تصوير الفيلم خارج سانتا في.
وولدت هتشينز في أوكرانيا، حيث يعيش والداها وأختها بالقرب من كييف. وقالت المحامية جلوريا ألريد إن أسرتها تسعى، بموجب قانون نيو مكسيكو، للحصول، بالدعوى التي رفعتها، على تعويض غير محدد من بالدوين وأفراد طاقم العمل في الفيلم والمنتجين عن فقدان هالينا.
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