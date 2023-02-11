الطاقة التي انبعثت من الزلزال التركي كانت بقوة 500 قنبلة نووية

الطاقة التي انبعثت من الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7،7 درجات، واستمر 65 ثانية "كانت تعادل 500 قنبلة ذرية" بحسب ما ذكر Haluk Tatar المدير العام لإدارة الكوارث والطوارئ التركية، أو AFAD اختصارا، في مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت.

ولم يذكر تاتار جديدا يتعلق بالزلزال الثاني، سوى أن مدته كانت 45 ثانية، وبذلك تكون المنطقة اهتزت طوال دقيقة و50 ثانية، وأدى اهتزازها إلى مصرع أكثر من 24 ألف شخص تقريبا، منهم أكثر من 21 ألفا بتركيا.

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وقال تاتار، تعليقا على مزاعم حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال الذي حدث فجر الاثنين الماضي: "إننا لم نلاحظ تدفقا لحمم بركانية أو رماد، ولا تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال"، وكشف أن المنطقة تعرضت لهزات أرضية منذ صباح اليوم في ولايات كهرمان ماراش وملاطية وأديامان وغازي عنتاب. كما أكد تسجيل 1.891 هزة ارتدادية منذ الزلزال،و أن 92,697 شخصا تم إجلاؤهم من المناطق المنكوبة.