بعدما رفضوا تزويجها له.. لبناني يمطر منزل حبيبته بالقنابل

تقدم شاب لبناني في بلدة جنوب البلاد بطلب الارتباط بفتاة إلا أن ذويها رفضوا طلبه، وقرر الانتقام منهم.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية عن قيام الشاب بحرق منزل الفتاة عقب رفض زواجه منها، بواسطة 3 قنابل.

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وأضافت أن الشاب أقدم على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية (قضاء بنت جبيل) على منزل الفتاة التي يحبها بعدما رفضته العائلة.

في بلدة راميا الجنوبيه اقدم شاب من خارج البلدة على رمي ٣ قنابل يدويه على منزل أثر خلاف شخصي وفر من المكان#جنوب_لبنان #مدينة_صور #لبنان #اخبار_لبنان pic.twitter.com/0g6yilDDUe — Lebynews (@lebynews) February 10, 2023

وأسفر هذا الفعل عن اندلاع حريق في المنزل كما تسبب باحتراق سيارتين في المكان ولا إصابات بشرية.

وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، كما بدأت السلطات اللبنانية التحقيق في الأمر.

وكان نفس الشاب قد خطف الفتاة قبل يوم من تقدمه لخطبتها وأعادها إلى منزل أهلها ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسمياً لطلب يدها.