شاهد.. زلزال تركيا يتسبب بانشطار حقل زيتون في هطاي

كشفت صور التقطتها طائرة مسيّرة تداعيات الزلزال المدمر على الأراضي الزراعية، خصوصاً أحد حقول الزيتون بقرية تيبهان في مقاطعة هطاي جنوب تركيا.

فقد أظهرت الصور حقل زيتون في المقاطعة وقد انشطر إلى جزأين بفعل الزلزال، وفق ما نشرت وكالة "الأناضول" التركية.

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وبيّنت الصور ظهور وادٍ عميق في حقل الزيتون بفعل الزلزال، ما يدل على مدى قوته والأضرار الناجمة عنه.

كذلك أظهرت صور فضائية نشرها باحث متخصص في شؤون الكوارث، كيف أدى الزلزال إلى إحداث تغيير في شكل الأرض بتركيا.

تغير شكل الأرض

ونشر الباحث أندريس شيفا في حسابه على تويتر قبل أيام، صورا فضائية عديدة أظهرت مناطق في تركيا قبل الزلزال وبعده، لتبين الفرق الذي أحدثته الكارثة هناك.

فيما اعتمد الباحث على صور فضائية جمعتها شركة "ماكسار" الفضائية و"غوغل" لشرح الفكرة.

clearly visible fault rupture from the #Turkey #earthquake #deprem near #Nurdagi



Should be about 3-4m of horizontal displacement



image from google-earth and maxar pic.twitter.com/DXukm3eWdN — Andreas Schäfer (@DrAndreasS) February 9, 2023

يذكر أن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، فضلاً عن تشريد العديد من العائلات من أماكن سكنها بسبب الدمار الهائل الذي تسبب به وانهار آلاف المباني والمنازل.