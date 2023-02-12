فيديو مؤثر.. مسن سوري يتفاجأ بأبنائه بعد أن حفر قبورهم

رغم تعدد صور المأساة التي خلفتها فاجعة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الفائت، فإن للفرح مكاناً أيضاً.

فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بفيديو مؤثر، يوثق مفاجأة مسن سوري بعودة أبنائه وأحفاده، بعد أن كان اعتقد أنهم قضوا في الزلزال وحفر قبورهم.

بعد ان حفر قبورهم.. مسنّ سوري يتفاجأ بعودة أبنائه وأحفاده للحياة#زلزال_سوريا pic.twitter.com/bcqpKU3ZdP — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 10, 2023

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وأظهر المقطع المتداول لحظات الفرح خلال اللقاء، فيما كان بعضهم يتلقون العلاج بأحد المستشفيات.

30 ألف قتيل

يشار إلى أنه على الرغم من استمرار أعمال البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال المدمر، فإن آمال العثور على ناجين بعد مرور 7 أيام على الكارثة بدأت تتقلص.

فيما ارتفع عدد الضحايا إلى ما يقارب 30 ألفاً، الأحد، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية من خطر داهم يهدد أكثر من 5 ملايين شخص بسبب الزلزال.

يأتي ذلك بينما رجح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن يتجاوز عدد القتلى في البلدين الـ40 ألفاً.