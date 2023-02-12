"وصلنا للموت".. هاتف ينقذ رجلاً من تحت أنقاض الزلزال

لا شك أن الهواتف الذكية وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دوراً أساسياً في إنقاذ عدد كبير من الأشخاص من موت وشيك في الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الفائت.

فقد أتاحت فرصة للعديد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض لإمكانية طلب النجدة ونقل واقعهم ومعاناتهم للعالم أجمع.

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هذا ما حصل مع رجل سوري في غازي عنتاب جنوب تركيا، كشف لـ"العربية" أنه بعد أن كان تحت الأنقاض لحوالي 3 ساعات، تمكن من العثور على هاتفه بعد أن أضاء، فاتصل بأحد أصدقائه وطلب منه المساعدة.

وسرعان ما جمع الأخير بعض الأصدقاء وتمكنوا من إنقاذه من تحت الركام. وأضاف الرجل: "وصلنا للموت".

30 ألفاً

يشار إلى أنه على الرغم من استمرار أعمال البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال، إلا أن آمال العثور على ناجين بعد مرور 7 أيام على الفاجعة بدأت تتقلص.

فيما ارتفع عدد الضحايا إلى ما يقارب 30 ألفاً الأحد، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية من خطر داهم يهدد أكثر من 5 ملايين شخص بسبب الزلزال.

يأتي ذلك بينما رجح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن يتجاوز عدد القتلى في البلدين الـ40 ألفا.