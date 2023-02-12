هزات في المغرب وتركيا وجورجيا وباكستاني تبرع بـ30 مليون دولار

اهتزت ولاية "كهرمان مرعش" في جنوب تركيا، بهزة أرضية ضربتها الساعة 1.30 فجر اليوم الأحد، قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها معظم سكان المناطق الشمالية الغربية في سوريا، بحسب ما ذكر "الدفاع المدني السوري" بمنشور فيسبوكي نصح فيه بضرورة الانتباه والبقاء على حذر.

بعدها بساعات، أعلن "المعهد الوطني للجيوفيزياء" في المغرب عن تسجيل هزة وقعت الساعة الثامنة صباح اليوم، قوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر، ومركزها كان في "جماعة النكور" التابعة لإقليم الحسيمة على عمق 18 كيلومتراً في شمال البلاد.

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حمى البحث عن المتبرع المجهول

وفي جورجيا، ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4.4 و3.3 درجة على مقياس ريختر ظهر اليوم الأحد، وبفارق 14 دقيقة، محيط مدينة "أوزورغتي" بغرب البلاد، ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار وخسائر، فيما تعرض غرب البلاد مساء أمس السبت إلى هزة قوتها 4.3 درجات أيضاً.

وفي الجانب الآخر من العالم، دخل باكستاني مجهول الهوية إلى السفارة التركية بواشنطن وتبرع بـ30 مليون دولار لضحايا الزلزال التركي- السوري، وفقاً لما ورد بتغريدة كتبها رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في "تويتر" أمس السبت، وتنشر "العربية.نت" صورتها أعلاه، وقال فيها إنه تأثر بشدة بالتبرع، ثم أنهى تغريدته بعبارة: "هذه الأعمال الخيرية تمكن البشرية من الانتصار على الصعاب التي يبدو حلها مستعصياً"، وفق تعبيره.

وأحدث المتبرع المجهول حمى في بلاده للبحث عمن يكون، وفقاً لما يتضح من طبيعة خبره الوارد أمس واليوم في الإعلام المحلي الباكستاني، فيما نقل موقع Sub News الإخباري، أن الباكستان هي في المرتبة 34 بالتبرع عالمياً، وقيمة ما تتبرع به سنوياً يزيد عن ملياري دولار، بحسب ما ذكر "المركز الباكستاني للأعمال الخيرية" في موقعه.