روسيان خدعا وزير البنتاغون السابق.. وبحثا معه ملف أوكرانيا

تمكن ممثلان كوميديان روسيان من خداع وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر في محادثة هاتفية انتحلا فيها شخصية الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو.

فقد اتصل المخادعان "فوفان" و"لكزس" بإسبر وفق المحادثة الهاتفية التي نشرت اليوم الاثنين، وسألاه عن رأيه في تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا.

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وفي رده على السؤال، اعتبر إسبر أن "الشعب الأوكراني في صراعه مع روسيا يقوم بأعمال قذرة لا تريد أميركا القيام بها"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

كما أضاف أن "الشعب الأوكراني يقوم بهذه الأعمال القذرة التي لم نرغب أبداً في القيام بها نحن الأميركيين، ولهذا السبب يجب أن نستمر في دعمه بكل طريقة ممكنة وبكل ما في وسعنا، سواء كان ذلك بالذخيرة أو الأسلحة أو الاستخبارات وما إلى ذلك".

في الوقت نفسه، أعرب الوزير السابق عن قلقه من أن تنتقل التكنولوجيا الأميركية إلى أيدي دول أخرى بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف "أعتقد أننا يجب أن نبذل ما بوسعنا للتأكد من أن التكنولوجيا لن تقع في الأيادي الخطأ".

ليست المرة الأولى

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الممثلان بخديعة مماثلة، فقد استطاعا الوصول إلى الرئيس البولندي أندريه دودا عبر الهاتف منتحليْن شخصية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجرت المحادثة حينها والتي استمرت سبع دقائق في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو نفس اليوم الذي أطلقت فيه قذيفة على الأراضي البولندية ما أدى لمقتل شخصين.

فيما كان الثنائي الكوميدي قد أوقعا بالرئيس البولندي في الفخ، فبعد فوزه الرئاسي لعام 2020، انتحلا شخصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكأنه هو من يتصل له.

وكان فلاديمير كوزنتسوف وأليكسي ستولياروف "فوفان" و"لكزس" يقومان منذ عدة سنوات بخداع القادة الدوليين، بما في ذلك إيمانويل ماكرون وبوريس جونسون، فضلاً عن العديد من الشخصيات.