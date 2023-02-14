جنرال أميركي يتحدث عن أجسام طائرة ظهرت مرارا بسماء الشرق الأوسط
سمّاها "بالونات مراقبة صينية" في مؤتمر صحافي عقده أمس بواشنطن وقال إنها ظهرت 3 مرات
كشف قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، اللفتنانت جنرال Alexus Grynkewich في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين بواشنطن، أن أجساما طائرة ظهرت في سماء منطقة بالشرق الأوسط "من مسؤولية القيادة المركزية" خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه سماها "بالونات مراقبة صينية" في المؤتمر الذي عقده بمقر "مركز الأمن الأميركي" الجديد، والمعروف بأحرف CNAS اختصارا.
وقال اللفتنانت جنرال أيضا، إن تلك البالونات "لم تشكل خطرا على الولايات المتحدة أو القوات المتحالفة معها، لكننا لاحظناها بالتأكيد" وشرح أنها لم تتدل فوق القواعد الأميركية، وأن آخرها "بقي فوق الماء بالأساس" وأنه يتذكر 3 حالات ظهرت فيها خلال السنوات القليلة الماضية.
الا أن "أليكسوس غرينكويتش" رفض الخوض بتفاصيل ظهور البالون الأخير في خريف العام الماضي، وذكر بحسب ما قرأت "العربية.نت" بموقع شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية: "لست متأكدا ما إذا كان للطقس أو للمراقبة (للتجسس) لم نقترب منه أبدا، ولم يكن ذلك تهديدا، لذلك لم نضطر إلى الذهاب لفحصه والحصول على صورة لتحديده" وفق تعبيره.
"أسطول بالونات للمراقبة"
تابع الجنرال عن البالون الأخير، وقال: "أنا مهتم بالحصول على تلك البالونات عالية الارتفاع لأغراض المراقبة للحصول على نظرة أكثر ثباتا في الأماكن التي لا نراها جيدا قدر الإمكان" في إشارةإلى أن البالون الأخير كان يحلق ربما على ارتفاع مخفوض.
يأتي ما قاله الجنرال غرينكويتش، بعد 3 أيام حافلة بالأحداث البالونية، حيث أسقطت الولايات المتحدة 3 أجسام مجهولة الهوية ظهرت في المجال الجوي لأميركا الشمالية، وتلت إسقاط طائرة طراز F-22 لبالون مراقبة صيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية في 4 فبراير الجاري، حيث اتضح بعدها أنه كان واحدا من "أسطول بالونات تم تطويره للقيام بعمليات مراقبة من قبل الصين" وفقا لما قاله المتحدث باسم البيت الأبيض أمس الاثنين.
-
هل تعرف أن السمنة هي مقياس جمال المرأة في هذا البلد؟دراسة لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بموريتانيا: 55% من الرجال يرون أن نحافة المرأة تُعد عيباً ونقصاً، و60% من النساء أكدن قناعتهن بفوائد السمنة وكونها تزيد المرأة جمالاً وترفع حظوظها في الحصول على الزواج المناسب المغرب العربي
-
الآمال تتلاشى تدريجيا بالعثور على ناجين.. أكثر من 37 ألف قتيل بين تركيا وسوريامنظمة الصحة العالمية: عدد المتضررين من الكارثة بلغ نحو 26 مليون شخص العرب والعالم
-
طبيب يشبه الزلزال المدمر بقنابل "نفسية" انفجرت بوجه العالمليث العبادي: الزلزال جمع كل أنواع الضرر النفسي من بقاء تحت الأنقاض لفقدان الأحبة والمنزل سوشيال ميديا
-
يسمع صرير أسنانه.. فيديو يحطم القلوب لطفل الزلزال وهو يرتجفالفيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي العرب والعالم