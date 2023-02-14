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كوريا الشمالية

شاهد صورا لدكتاتور كوريا وابنته وسط الصواريخ على طوابع البريد

إشارة قوية إلى أن كيم اختار ابنته البالغة 10 أعوام خلفا له، وأبعد شقيقته كيم يو يونغ عن المنصب

لندن - العربية.نت والوكالات
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كشف مكتب البريد الكوري الشمالي، اليوم الثلاثاء، عن 8 طوابع جديدة قرر إصدارها للتداول العام يوم الجمعة المقبل، تحمل 5 منها صور زعيم البلاد كيم يونغ-أون، مع ابنته كيم جو-أيه، البالغة 10 أعوام، في إشارة قوية إلى أنه اختارها خلفا له، وأبعد شقيقته "كيم يو يونغ" عن المنصب.

ويظهر الزعيم الكوري الشمالي في إحدى الصور، ممسكا بيد ابنته المرتدية معطفا أبيض اللون، وخلفهما صاروخ بالستي. كما تبدو معه بصورة ثانية وخلفهما شاحنة عسكرية، إضافة لثالثة لهما وسط عدد من الجنود، ورابعة له ولها مع مجموعة أخرى من الجنود، وخلف الجميع ظهر صاروخ تحمله عربة.

أما صورة الطابع البريدي الخامس، فيظهر فيها كيم يونغ-أون ممسكا بيد ابنته وخلفهما صاروخ على قاعدته معد للانطلاق، بحسب ما بثت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، ويبدو أن قيمة كل طابع هي 100 "وون" علما أن كل دولار يساوي 900 وون تقريبا.

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