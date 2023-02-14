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كلاب ضالة - تعبيرية

كلاب ضالة تنهش "فروة" رأس طفل أردني.. والملك يتدخل

تحدثت الأم والدموع في عينيها بأنها شاهدت طفلها بحالة يُرثى لها

عمّان - محمد ساهر الطراونة
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تمكنت مجموعة من الكلاب الضالة من عقر فتى أردني يبلغ من العمر 11 عاما في منطقة جاوا جنوبي العاصمة الأردنية عمان، ونقل إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج، بحالة صعبة وجروح بليغة أبرزها قضم فروة رأسه بشكل كبير.

الكلاب أكلت فروة الرأس

وقالت والدة الطفل عمر عرفة لـ"العربية.نت" إن نجلها كان فرحاً وسعيداً بالذهاب إلى المدرسة في أول يوم دوام بعد انتهاء عطلة الفصل الأول، إلا أنه وخلال عودته هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة لتنهش جسده.

وبينت والدة عمر، أن الكلاب الضالة هاجمته وسحبته لأرض خالية، لكن زميله هرب وأبلغ الأهل. وقالت إن أحد الأشخاص أخاف الكلاب عن طريق الاقتراب بمركبته عليهم.

من محاولة علاج الطفل
من محاولة علاج الطفل

وأشارت إلى أن الفتى عمر نقل إلى مستشفى التوتنجي في البداية، ثم نقل إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج، وسيخضع لعملية تجميلية.

وتحدثت الأم والدموع في عينيها بأنها شاهدت طفلها بحالة يُرثى لها، حيث أن الطبيب أخبرها بضرورة جلب "فروة" الرأس لخياطتها وإعادتها مكانها لتخبره بأن الكلاب ابتلعتها بشكل كامل.

ليست المرة الأولى

وقالت الأم إن حادثة هجوم الكلاب على عمر ليست المرة الأولى، حيث هاجمه قطيع من الكلاب في نفس المنطقة العام الماضي، وتمكنت من عقره إلا أنه تعافى فوراً بعد أن حصل على التطعيم وأخذ 21 حقنة لمنع وصول الجراثيم إلى جسده.

وناشدت الأم جميع الجهات المعنية بالتخلص من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً كبيراً على المواطنين في الشوارع.

أمانة عمّان ونظام ABC

بدورها قالت أمانة عمان إنها تتعامل مع الكلاب الضالة من خلال تطبيق برنامج الـ ABC للسيطرة على الكلاب الضالة من خلال تقليل أعداد المواليد.

وأكدت أنه يتم التعامل مع الكلاب من خلال البرنامج جمع الكلاب الضالة من مواقع تواجدها، ومن ثم تعقيمها من خلال أطباء مختصين وتحصينها بالمطاعيم اللازمة وإعادتها إلى مواقع جمعها، وذلك بهدف تقليل أعدادها وضمان عدم نقلها للأمراض.

وتعاملت الأمانة مع ما يقارب 4 آلاف ملاحظة خلال الستة شهور الماضية، علما بأنه تم تعميم هذا البرنامج على باقي البلديات.

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توجيهات ملكية

وبتوجيهات ملكية، أُدخل الطفل عمر عرفة مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه.

وفور إصدار التوجيهات الملكية، تواصل رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي مع ذوي الطفل، وأبلغهم بتوجيه جلالة الملك بتقديم الرعاية الصحية الشاملة له.

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