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Britain's King Charles III and Britain's Camilla, Queen Consort wearing a brooch depicting an image of the late Queen Elizabeth II, pose for a photograph during a State Banquet at Buckingham Palace in London on November 22, 2022, at the start of the President's of South Africa's two-day state visit. King Charles III hosted his first state visit as monarch on Tuesday, welcoming South Africa's President to Buckingham Palace. (Photo by Chris Jackson / POOL / AFP) RELATED CONTENT
تشارلز وكاميلا خلال مناسبة في قصر باكنغهام في نوفمبر الماضي
بريطانيا

خلال تتويج تشارلز.. كاميلا سترتدي "تاجاً مستخدماً"

كاميلا ستتفادى أزمة دبلوماسية.. ولن تضع تاجاً مرصعاً بألماسة تطالب الهند باستعادتها

العربية.نت
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قال قصر بكنغهام في بريطانيا إن كاميلا قرينة الملك تشارلز سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج في مايو لتتجنب بذلك التاج المرصع بالألماسة "كوه آي نور" التي تزن 105 قراريط والتي تطالب الهند باستعادتها.

واستولت "شركة الهند الشرقية" على الألماسة "كوه آي نور"، وهي واحدة من أكبر قطع الماس في العالم، خلال الحقبة الاستعمارية وقدمتها للملكة فيكتوريا. ووُضعت الألماسة في تاج كانت آخر من ارتدته هي جدة تشارلز عند تتويجها.

التاج الذي يحتوي على الألماسة "كوه آي نور" موضوع على نعش الملكة الراحلة إليزابيث خلال مراسم جنازتها
التاج الذي يحتوي على الألماسة "كوه آي نور" موضوع على نعش الملكة الراحلة إليزابيث خلال مراسم جنازتها

وتزعم باكستان، التي كانت جزءا من الهند الخاضعة للحكم البريطاني، وكذلك أفغانستان، ملكيتهما للألماسة منذ استقلال الهند في عام 1947.

وسترتدي كاميلا تاج الملكة ماري الذي ارتدته قرينة الملك جورج الخامس في حفل التتويج عام 1911. وقال قصر بكنغهام إن التاج يشهد بعض التغييرات لتثبيت مجوهرات تليق بالمناسبة وتعكس ذوق كاميلا.

وأضاف القصر في بيان "اختيار صاحبة الجلالة لتاج الملكة ماري يعد المرة الأولى في التاريخ الحديث التي سيُستخدم فيها تاج موجود بالفعل في تتويج قرينة بدلاً من التكليف بصنع تاج جديد وذلك من أجل الاستدامة والكفاءة".

تاج الملكة ماري
من 2
  • تاج الملكة ماري
  • الملكة ماري
(2 صور)
تاج الملكة ماري
تاج الملكة ماري
الملكة ماري
الملكة ماري
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وأصبح تشارلز تلقائياً ملكاً على 15 مملكة تشمل كندا ونيوزيلندا وأستراليا عند وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر لكن تتويجه رسميا هو وقرينته كاميلا سيكون في السادس من مايو في كنيسة وستمنستر بلندن.

وقال القصر إن تاج الملكة ماري سيُرصع بقطع الماس كولينان الثالث والرابع والخامس تكريما للملكة الراحلة إليزابيث. وكانت هذه القطع جزءا من المجموعة الشخصية للملكة وغالباً ما كانت ترتديها كبروش.

وذكر القصر أنه ستتم إزالة أربعة من أقواس التاج الثمانية القابلة للفصل. ولم يعد التاج معروضاً في برج لندن لإجراء التعديلات عليه.

وكانت آخر مرة يُعاد فيها ارتداء تاج ملكة قرينة في القرن الثامن عشر.

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