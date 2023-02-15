شاكيرا في عيد الحب.. قد أقتل بيكيه وصديقته الجديدة التالية

مرة تلو الأخرى تضرب شاكيرا، وهذه المرة نشرت مقطعا مصورا تزامنا مع يوم الحب ووجهت من خلاله رسائلها المستمرة لبيكيه.

وظهرت المطربة الكولومبية وهي تمسح أرضية مطبخها وتغني أغنية "اقتل بيل" والتي تقول: "أنا قد أقتل حبيبي السابق".

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وظلت شاكيرا تغني وهي تنظف مطبخها وتردد: "ربما، قد أقتل حبيبي السابق، ليست أفضل فكرة، وصديقته الجديدة التالية، كيف وصلت إلى هنا؟ قد أقتل حبيبي السابق".

وبعد النجاح العالمي الذي حققته شاكيرا في أغنياتها الأخيرة التي أصدرتها بعد انفصالها عن حبيبها السابق جيرارد بيكيه، تم الكشف عن العمل الفني الجديد لها، وهي أغنية منفردة تقدمها بالتعاون مع المغني وكاتب الكلمات الكولومبي مانويل توريزو.

ورغم أن الصفحة الرسمية لشاكيرا لم تشر بعد إلى غلاف هذه الأغنية "كوبا فاسيا"، فإن الفنانة ظهرت على هيئة حورية البحر.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى بعض كلمات الأغنية التي ستقدمها شاكيرا بإحساس عالٍ، ولن تشبه على الإطلاق تلك الأعمال التي قدمتها منذ انتشار خبر تعرضها للخيانة من بيكيه ثم الانفصال عنه بشكل رسمي.