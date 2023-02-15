مرض خطير حول قدم رياضي شهير لـ "عجينة"

بعد أن نشر الرياضي الأولمبي، لورانس أوكوي، في مقطع فيديو مصور على موقع "تيك توك"، كيف تحولت ساقه إلى ما يشبه العجينة عند الضغط عليها، اكتشف في وقت لاحق إصابته بمرض خطير.

وتناقلت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة الرياضي رغم أنه نشر الفيديو قبل مدة.

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يظهر أوكوي في مقطع الفيديو وهو يضغط على ساقه، فتظهر عليها علامات كالحفر، وكأن جلده تحول إلى عجينة.

بعد أسبوعين من نشر المقطع المصور، كشف الشاب البالغ من العمر 31 عاما أنه مصاب بالتهاب النسيج الخلوي، وهو عبارة عن عدوى جلدية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ولكن يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

والتهاب النسيج الخلوي قد يؤدي إلى أمراض أكثر خطورة، مثل تعفن الدم والاضطرار إلى بتر الأعضاء في بعض الحالات.

وقال أوكوي في مقطع فيديو آخر: "لقد أصبت بعدوى تسمى التهاب النسيج الخلوي، وهي في الأساس بكتيريا تدخل إلى جسمك من جرح مفتوح".

ووفق ما قرأته العربية.نت بخصوص التهاب النسيج الخلوي فإنه لا ينتشر عادة من شخص لآخر، وهو عدوى تصيب الطبقات الأعمق في الجلد، وغالبًا ما تسببها بكتيريا تعيش بصورة طبيعية على سطح الجلد. تزداد خطورة الإصابة بالتهاب النسيج الخلوي في الحالات التالية:

• وجود إصابة، كجرح أو كسر أو حرق أو كشط

• الإصابة بمرض في الجلد، مثل الأكزيما أو سعفة القدم التي تصيب الرياضيين عادة أو الهربس النطاقي

• المشاركة في رياضات تنطوي على احتكاك بدني، مثل المصارعة

• الإصابة بالسكري أو ضعف الجهاز المناعي

• الإصابة بتورم مزمن في الذراعين أو الساقين (الوذمة اللمفية)

• تعاطي المخدرات عن طريق الحقن بالوريد

تتضمن علامات وأعراض التهاب النسيج الخلوي ما يلي:

• الاحمرار والتورم والألم

• الشعور بسخونة في الجلد المصاب

• حمى وقشعريرة

• تورم العُقَد اللمفية أو الغدد

• سرعة ضربات القلب أو التنفس السريع

• فضلا عن بقع أرجوانية على البشرة، ولكنها قد تكون أقل وضوحاً على الجلد البني أو الأسود، إضافة إلى الشعور بالدوار أو الإغماء.

وإذا ترك التهاب النسيج الخلوي دون علاج، فقد يتحول سريعاً إلى حالة مهددة للحياة. وعادة ما يتضمن العلاج استخدام المضادّات الحيويّة. وفي الحالات الشديدة، قد تحتاج للبقاء في المستشفى وتلقي المضادات الحيوية عن طريق الوريد (الحقن الوريدي).