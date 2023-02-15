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وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني أثناء التلويح بمنديل مرسوم عليه مقاتلات حربية
روسيا و أوكرانيا

مشهد غريب.. وزير الدفاع الأوكراني يلوح بمنديل خلال اجتماعات الناتو

تعليق مسؤول على وزير الدفاع الأوكراني: "يبدو واثقا من نفسه، لكنّ الأوكرانيين يعلمون تماما أنهم لن يحصلوا على مقاتلات قبل سنة"

دبي - حسام عبد ربه 
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في سلوك دبلوماسي غير تقليدي، لوّح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الثلاثاء، بمنديل مرسوم عليه مقاتلات، في إشارة إلى إصرار بلاده على الحصول على مقاتلات من حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاء تلويح وزير الدفاع الأوكراني الغريب أمام الكاميرات أثناء اجتماعات الناتو، الثلاثاء، في بروكسل للإسراع بإمداد كييف بحزمة متنوعة من الأسلحة في مواجهة هجوم روسي شامل في الربيع.

وعن ابتسامة الوزير الأوكراني خلال التلويح الغريب، علق أحد المشاركين في الاجتماع: "يبدو واثقا من نفسه، لكنّ الأوكرانيين يعلمون تماما أنهم لن يحصلوا على مقاتلات قبل سنة"، نقلا عن رويترز.

وأكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، من جهته، أنّ "المقاتلات ليست القضية الأكثر إلحاحاً، لكن النقاش جار" بشأنها.

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وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: "سنوفر للأوكرانيين وسائل تمكّنهم من الصمود والتقدم خلال الهجوم المضاد في الربيع". وفيما تحدّث عن المدفعية ومنظومات الدفاع المضاد للطائرات والدبابات، لم يذكر المسؤول الأميركي المقاتلات في شحنات الأسلحة المقبلة.

يذكر أن إمداد كييف بالدبابات يحتل الجانب الرئيسي من مناقشات الحلف خلال اجتماعاته الثلاثاء والأربعاء.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف على فيسبوك مساء الثلاثاء :"سنخصص المزيد من الوقت للدبابات".

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