بسبب كتاب "الأب الغني والأب الفقير".. اختفاء طالبين أردنيين

على طريقة أفلام هوليود، انشغل الأردنيون بقصة اختفاء طالبين من محافظة إربد شمالي الأردن لفصولها الغريبة، والتي ارتبطت بالكتاب العالمي "الأب الغني والأب الفقير"، ورسالة عميقة مكونة من أربع صفحات.

فقد سرد تفاصيل الرواية والد الطفل المختفي أيهم، حسين العمري والذي بدأ حديثه بمناشدة نجله بالعودة إلى المنزل، لافتاً إلى أنه سنده في الحياة ويقدر جميع ظروفه الدراسية ولن يعاتبه بأي تقصير كما هو المعتاد، على حد تعبيره.

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نفور من المدرسة

وبدأت القصة عندما بدأ أيهم وهو طالب بمدرسة حكومية متخصصة باحتواء الطلبة المتميزين في الأردن، بالنفور من المدرسة والابتعاد عن واجباته ودروسه الأمر الذي كان واضحاً عندما تسلم علاماته للفصل الأول وكانت درجاته متدنية، ليواسيه الأب بالتعويض خلال الفترة القادمة.

وقال العمري وهو من سكان بلدة حبكا في إربد شمال البلاد، لـ"العربية.نت" إن تصرفات نجله كانت طبيعية للغاية، ولا يوجد أي مؤشر لشيء يزعجه من قبل أسرته، أو حتى محيطه، مشيراً إلى أن قرار تميزه ودراسته كان له دون ضغوطات من الأسرة.

فيما أبلغ أيهم والبالغ من العمر 16 عاماً والده بأنه لا يرغب بإكمال دراسته ويريد الإنخراط بسوق العمل بشكل مباشر، لكن الأب لم يفهم ما قصده نجله آنذاك.

اتفاق بين أيهم وراشد

إلى ذلك، أوضح الأب أن أيهم لم يعد إلى منزله يوم الاثنين في الوقت المحدد لمغادرته من المدرسة، وهاتف والد صديقه راشد الصبح ليتأكد فيما إذا كان أيهم متواجداً عنده ليبلغه والد راشد بأنه أيضاً يعتقد بأنه متواجد عند أيهم في المنزل، وهنا بدأت المخاوف والشكوك.

وبعد تواصل الوالدين مع المدرسة تبين بأنهما لم يذهبا إلى المدرسة صباح الثلاثاء، ليتوجها على الفور إلى المركز الأمني وتم تقديم بلاغ فقدان رسمي وموثق لدى الأجهزة الأمنية.







الرسالة (1) الرسالة (2) الرسالة (3) الرسالة (4)

رسالة من 4 صفحات

وبدأ الغموض عندما أعلن صديق مشترك لأيهم وراشد بوجود رسالة مكونة من 4 صفحات، طلبا منه أن يسلمها إلى والد أيهم مساء الاثنين.

بدوره، أوضح والد أيهم أن الرسالة تحتوي على كلام عميق وفيه دلالات غريبة لم يعتدها من نجله، وبينت الرسالة بأنهما يريدان أن يعملا كما في كتاب (الأب الغني والأب الفقير)، وهاجسهما أصبح جمع الأموال دون الحاجة إلى الدراسة، لأن سوق العمل بحاجتهما.

والرسالة التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها أكدت أنهما بخير ويريدان السعي وراء رزقهما دون الحاجة إلى الدراسة.

كتاب الأب الغني والأب الفقير

وكتاب (الأب الغني والأب الفقير) هو كتاب من تأليف الكاتب الأميركي روبرت كيوساكي بالاشتراك مع شارون إل.ليتشر، يحكي عن أهمية الاستقلال المالي وبناء الثروة عن طريق لاستثمار وامتلاك الأصول والاستثمار بها والبدء في مشروع تجاري بالإضافة إلى كيفية تنمية الذكاء المالي لتحسين الأداء المالي والتجاري.

وحقق الكتاب انتشاراً كبيراً على المستوى العالمي وترجم لمعظم لغات العالم ومنها العربية.

ويحكي الكاتب قصة طفولته، الموزعة بين نصائح أبيه الأستاذ الجامعي والذي يرمز له في الكتاب بلقب الأب الفقير، وبين نصائح والد صديقه مايك، رجل الأعمال والذي يرمز له في الكتاب بلقب الأب الغني.

بلاغ رسمي للأمن

من جهته، أفاد مصدر أمني لـ"العربية.نت" بأن الأجهزة الأمنية في محافظة إربد تحقق في حادثة اختفاء الطالبين في ظروف غامضة.

وأشار المصدر إلى أن مركزاً أمنياً في إربد تلقى شكوى من والد الطالبين باختفاء نجليهما صباح يوم الاثنين الماضي أثناء توجههما صباحا إلى المدرسة، حيث جرى التعميم عليهما وعلى صورهما على جميع الدوريات.

كما وجرى استدعاء عدد من زملاء الطالب في المدرسة للاستماع إليهم، إضافة إلى الاستعانة بالكاميرات الموجودة في المنطقة والتحقيق ما زال جاريا لكشف تفاصيل اختفاء الطالبين.