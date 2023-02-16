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زلزال تركيا

تركيا تخطط لهدم 50 ألف مبنى فورا تضررت بالزلزالين ولم تعد صالحة

الزلزال المزدوج دمر وأضر بأكثر من نصف مباني 10 محافظات، حقق فيها 7000 خبير

لندن - العربية.نت
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ألمحت السلطات التركية أمس الأربعاء، الى أنها تخطط للقيام بهدم عاجل لأكثر من 50 ألف مبنى تضررت بزلزال مزدوج ضرب 10 محافظات فجر 6 فبراير الجاري، ولا يمكن ترميمها وإصلاحها، بحسب ما قال وزير البيئة والتطوير التركي مراد قوروم.

أما وزير الداخلية سليمان صويلو، فتعهد في مؤتمر صحافي أمس، بعدم تنظيف أي أنقاض قبل استخراج عيّنات منها لمعرفة جودة الخرسانة أو الهيكل، تمهيدا لفرز المسؤوليات.

أكثر من 7000 خبير حققوا بالأضرار

وجاء كلامه بعد يوم من قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 98% من المباني المنهارة تم بناؤها قبل 1999 برغم أن نقابة المهندسين المعماريين أشارت إلى أنه "هو نفسه الذي أمر بتسوية عشرات آلاف من المباني، أقيمت من دون ترخيص، كجزء من استراتيجية 2018 الانتخابية" وفقا لما ذكرت في بيان أصدرته.

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وكان أكثر من 7000 خبير، حققوا بما لحق من أضرار في 387 ألف مبنى، تضم مليون و800 ألف منزل أو مكتب بجنوب شرق تركيا، ووجدوا أن أكثر من 50 ألفا منها، إما انهارت بالفعل أو يجب هدمها فورا، بينما تعرض 11 ألفا لأضرار متوسطة، و99 ألفا لضرر طفيف، ونجا 180 ألف مبنى من الضرر.

أما المحافظات الأكثر ابتلاء بالزلزالين، فكانت "غازي عنتاب" التي تضرر فيها أكثر من 12000 مبنى، ومثلها بعدد المباني وشدة الضرر تعرضت محافظة "هاتاي" أيضا، تليها محافظة "كهرمان مرعش" حيث دمر الزلزالان ما يزيد عن 11000 مبنى.

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