شاهد لقطات نادرة لحطام سفينة التيتانيك.. تعرض لأول مرة

بعد عقود من اكتشاف حطامها وبعد أكثر من قرن من اصطدام السفينة الضخمة بجبل جليدي ما أدى لغرقها، عرضت لقطات مصورة نادرة تظهر سفينة الركاب الشهيرة تيتانيك راقدة بقاع المحيط الأطلسي

التسجيل الذي كشفه معهد "وودز هول لعلوم المحيطات" يوم الأربعاء التُقط على عمق ثلاثة كيلومترات تقريباً تحت سطح المحيط بعد أشهر فقط من عثور المستكشفين على الحطام في عام 1985. ولم يتم عرض معظم هذه اللقطات سابقاً للجمهور، بحسب ما ذكرت "رويترز".

مادة اعلانية

ومنذ اكتشاف حطام السفينة، عَرضت عدة أفلام وثائقية عن تيتانيك لقطات له كما تم بث بعض المقاطع القصيرة لعمليات الغطس. ولكن يوم الأربعاء شهد إصدار مقطع أطول غير منقوص مدته 80 دقيقة على يوتيوب.

مشاهد مدهشة

وقال معهد وودز هول لعلوم المحيطات إن نشر اللقطات "يمثل المرة الأولى التي تقع فيها أعين البشر على السفينة المنكوبة منذ عام 1912 ويتضمن العديد من المشاهد المدهشة الأخرى".

Feeling the feels from the @TitanicMovie re-release?



We are too! Keep that “I’m flying” feeling alive at our YouTube premiere, featuring 80 minutes of rare #RMSTitanic shipwreck survey footage like this.



The show kicks off TONIGHT at 7:30 ET! Sign up at https://t.co/lIQLqsu3MF pic.twitter.com/oCeiHawcxw — Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) (@WHOI) February 15, 2023

عند بناء تيتانيك كان يعتقد أنها منيعة تقريباً وكانت أكبر سفينة ركاب في الخدمة في ذلك الوقت. واصطدمت بجبل جليدي في 14 أبريل نيسان من عام 1912 في المحيط الأطلسي خلال رحلتها الأولى من ساوثامبتون بإنجلترا إلى نيويورك.

فيما لقي أكثر من 1500 شخص حتفهم عندما غرقت، مما صدم العالم وأثار غضبا بسبب نقص قوارب النجاة على متن السفينة.

مقسومة إلى جزأين

وعثر فريق من معهد "وودز هول لعلوم المحيطات" و"المعهد الفرنسي لعلم المحيطات" على السفينة الغارقة مقسومة إلى جزأين جنوب شرقي نيوفاوندلاند بكندا في الأول من سبتمبر أيلول 1985.

وخلال 11 عملية غطس في يوليو تموز 1986، جرى تصوير لقطات للسفينة بكاميرات غواصة يقودها البشر ومركبة صغيرة يتم تشغيلها عن بعد تحركت عبر المساحات الضيقة.

إعادة عرض الفيلم

ويتزامن الكشف عن اللقطات مع إعادة عرض فيلم (تيتانيك) للمخرج جيمس كاميرون لعام 1997 بمناسبة مرور 25 عاما على طرحه. وكان الفيلم قد حصد 11 جائزة أوسكار، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم.





حطام سفينة التيتانيك (رويترز) حطام سفينة التيتانيك (رويترز) حطام سفينة التيتانيك (رويترز)

وقال كاميرون في بيان "لا يزال صدى القصص الإنسانية التي تجسدها السفينة العظيمة يتردد". وأضاف "بإصدار هذه اللقطات، يساعد معهد وودز هول لعلوم المحيطات في سرد جزء مهم من قصة تمتد عبر الأجيال وتجوب العالم".