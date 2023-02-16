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A photograph of a child is fixed to a tree near rubble, in the aftermath of a deadly earthquake in Kahramanmaras, Turkey February 15, 2023. REUTERS/Suhaib Salem
صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
زلزال تركيا

مصيرهما مجهول ووالداهما توفيا.. صورة طفلين تفطر القلب بتركيا

عُلقت صورتان لهما على شجرة بالقرب من مبنى سكني كانا يعيشان فيه بمدينة كهرمان مرعش التركية التي ضربها الزلزال

كهرمان مرعش (تركيا) - رويترز
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لا أحد يعلم مصير طفلين عُلقت صورتان لهما على شجرة بالقرب من مبنى سكني كانا يعيشان فيه بمدينة كهرمان مرعش التركية التي ضربها الزلزال.

وفي إحدى الصورتين، يبتسم رضيع يرتدي زياً برتقالي اللون، بينما في الأخرى يظهر طفل أكبر سناً داخل حمام سباحة وهو ينظر بفخر إلى الكاميرا.

ويوضح بايرام ناجار، أحد الناجين من الزلزال، بينما كان ينتظر مع آخرين من سكان المنطقة فيما يقوم حفار بإزالة كومة ضخمة من الركام: "لقد توفي والداهما".

وأضاف أن جثتي والدي الطفلين ما زالتا تحت الأنقاض، وتابع بالقول "نأمل أن نجد الوالدين بعد أن تزيل الحفارات الركام".

صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
من 5
  • صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
  • صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
  • صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
  • صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
  • صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
(5 صور)
صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
صورة الطفلين معلقة أام أنقاض منزلهما
لن ننساها ما حيينا.. شاهد اللحظات الأولى لزلزال تركيا المدمر سوشيال ميديا زلزال تركيا لن ننساها ما حيينا.. شاهد اللحظات الأولى لزلزال تركيا المدمر

ويعتقد ناجار أن هناك عشر جثث تحت الأنقاض لكنه لا يعلم إن كان الطفلان من بينها.

وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي إلى أكثر من 41 ألفا، ويحتاج الملايين الآن إلى مساعدات إنسانية بعد أن باتوا بلا مأوى وسط طقس قارس البرودة.

وتُظهر لقطات بطائرة مسيرة لمدينة كهرمان مرعش، الواقعة بالقرب من مركز الزلزال، حجم الدمار الناتج عن الكارثة التي سوت مباني بالأرض وأجبرت الأسر على اللجوء لخيام تم نصبها في استاد المدينة.

وقال علي جيفيك، وهو من سكان المنطقة ويعيش حالياً في خيمة "نأمل في العودة إلى منازلنا. لقد كان زلزالا كارثيا ومُصاب الناس هائل. الناجون ما زالوا مذعورين لكن رغم كل شيء نحن ما زلنا صامدين".

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