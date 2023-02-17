شاهد.. شرطة إندونيسيا تطلق الغاز لتفريق مشجعين خارج استاد مغلق

استخدمت الشرطة الإندونيسية مدافع المياه وقنابل الغاز لتفريق مئات المشجعين الذين حاولوا حضور مباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، اليوم الجمعة، بعد أربعة أشهر من واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في العالم.

ونفدت تذاكر مباراة القمة المحلية بين سيمارانج وبرسيس سولو، لكن الشرطة قررت أمس الخميس منع الجماهير بسبب مخاوف أمنية عقب مقتل 135 شخصا خلال مباراة في مالانج في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

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وأغضب القرار المشجعين واحتشد المئات خارج استاد جاتيدري وحاولت الشرطة إبعادهم أثناء محاولة اقتحام الاستاد، وفق ما نقلته "رويترز".

وقذف المشجعون حجارة على الشرطة التي ردت بمدافع المياه وقنابل الغاز كما أظهرت لقطات تلفزيونية.

Polis Indonesia menggunakan gas pemedih mata bagi meleraikan kekecohan antara penyokong PSIS Semarang.



Pihak kelab melarang penyokong untuk hadir ke stadium namun mereka enggan mengikuti arahan tersebut



pic.twitter.com/cVqqslN96O — VOCKET FC (@vocketfc) February 17, 2023

ولم ترد تقارير عاجلة عن وقوع ضحايا ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشرطة.

وأثير جدل بعد أن كشف تحقيق أن الاستخدام المفرط والعشوائي للغاز من الشرطة الإندونيسية كان السبب الرئيسي وراء حادث التدافع المميت في مالانج.

حظر الغاز المسيل للدموع

ويحظر الاتحاد الدولي (الفيفا) الغاز المسيل للدموع ضمن إجراءات السيطرة على الجماهير داخل الاستادات.

#CentralJava #Indonesia🇮🇩- National Police including Mobile Brigade Corps using tear gas and water cannons clashing with crowds outside Jatidiri Stadium in #Semarang where the PSIS v Persis⚽️derby match has recently closed for spectators

(📹@ferrildennys) pic.twitter.com/LiFGwdEyth — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) February 17, 2023

وقال جانجار برانوو حاكم جاوة الوسطى إنه يتفهم إحباط الجماهير لعدم حضور اللقاء، مضيفا أن المسؤولين يجب أن ينسقوا بشكل أفضل مع الشرطة.

وتابع عبر الهاتف "يجب أن يكون للشرطة تقييمها الخاص واعتبارات للجوانب الأمنية".

وتشكل أحداث اليوم الجمعة ضربة أخرى لإندونيسيا مع اقترب موعد تفتيش من الفيفا لمتابعة استعدادات البلد الآسيوي لاستضافة كأس العالم تحت 23 عاما في مايو آيار المقبل.