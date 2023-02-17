بعد مرور 278 ساعة.. فيديو لإنقاذ شاب من تحت الأنقاض بهطاي
278 ساعة مرت على الزلزال الذي ضرب منطقة دفني (Defne) بهطاي التركية، حيث تم إنقاذ هاكان ياسين أوغلو، البالغ من العمر 45 عاماً من تحت الأنقاض.
فقد تم إنقاذ ياسين أوغلو من تحت حطام مبنى بعدما سحبته فرق الإنقاذ من تحت الأنقاض حياً، بحسب موقع atv Haber التركي.
#SONDAKİKA— A Haber (@ahaber) February 17, 2023
278. saatte #Hatay’da yeni mucize!
Hatay’da 45 yaşındaki #HakanYasinoğlu 278 saat sonra enkazdan kurtarıldı#Deprem #Kahramanmaraş #Gaziantep #Türkiye pic.twitter.com/dJ2hLlrp1w
وأفاد الموقع بأن المنطقة فيها حطام كثيف جداً، حيث جابت طواقم الإنقاذ المكان.
فيما لعبت أجهزة التصوير الحراري تحت الأرض دوراً نشطاً هناك لإيجاد أحياء تحت الأنقاض.
يذكر أن الزلزال ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر يوم الاثنين 6 فبراير 2023، وبلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
وارتفع عدد القتلى أمس إلى أكثر من 41 ألفاً، وذلك مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين. فقد أعلن مسؤولون ومسعفون أن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا وحدها، و3688 في سوريا جراء الزلزال المدمّر، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.
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