عبد الله المطيري رئيس جمعية الفلسفة في السعودية ضيف "روافد"

يستضيف برنامج روافد، الدكتور عبد الله المطيري، رئيس جمعية الفلسفة في السعودية للحديث عن الفلسفة وماذا تمثله عبر التاريخ، وصولا إلى عصرنا الحاضر، إضافة إلى أسباب توسع الاهتمام في الآونة الأخيرة بهذا العلم في السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام.

المطيري تطرق كذلك إلى أثر العمليات الإرهابية في توعية الناس بأهمية التحرر الفكري وضرورة الخروج من الجمود، كل ذلك عبر القضايا والأسس التي تهتم بها الفلسفة.

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كما دعا الباحث السعودي إلى ضرورة إدخال المناهج الفلسفية في الكتب الدراسية السعودية والتوسع أيضا في تلك المناهج على ضوء الانفتاح الذي تشهده المملكة.