معجب الزهراني ضيف برنامج "سؤال مباشر"

كيف واجه د. معجب الزهراني العوائق التي قابلته أثناء إدارته معهد العالم العربي في باريس؟ ما أبرز التحديات؟ وما هي نصيحته لرجال الدين المتشددين؟

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" الناقد والكاتب والمدير السابق لمعهد العالم العربي في باريس د. معجب الزهراني، الذي ألف كتاب "مكتب على السين" الذي يوثق تجربته في إدارة معهد العالم العربي في باريس.

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الزهراني يتحدث عن العوائق والتحديات التي واجهها أثناء إدارته للمعهد، فيقول رئيس المعهد العربي تعامل معها بمكر في البداية، وخالد العنقري السفير السعودي السابق لدى فرنسا تدخل وحسم ترشيحه مديرا للمعهد.

واستمراره كمدير للمعهد لم يكن بسبب الدعم المادي المقدم من المملكة. اختار الانسحاب من معهد العالم العربي وهو في قمة عطائه، بعد ما أضاف العديد من الأنشطة والمبادرات الثقافية، وأن معهد العالم العربي يقدم أفضل وجه للثقافة العربية.