هذا أقذر مكان بالطائرة.. و7 نصائح مهمة اتبعها أثناء الرحلة

كشفت مضيفة طيران سابقة قضت سنوات في العمل لدى شركة طيران كبرى، عن أقذر مكان على متن الطائرة.

وقالت السيدة المتخصصة في دورات مياه الطائرات إن الحمام هو أقذر مكان مبينة عدد المرات التي يتم فيها تنظيف حمامات الطائرة، وأسوأ وقت لاستخدامها أثناء الرحلة.

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كما كشفت عن ما يجب فعله ومالا يجب فعله عند الحاجه للمرحاض خلال الرحلة:

1. ارتدِ قناعا في الحمام

مرحاض الطائرة هو في الأساس خزانة مغلقة، بدون هواء نظيف ولا توجد نافذة للتهوية وبالتالي جودة الهواء رديئة للغاية.

ففي كل مرة تذهب فيها إلى الحمام بالطائرة خاصة إذا كانت رحلة طويلة المدى، أنت تتنفس هواء مشترك مع آخرين سبقوك باستعمال المكان، اضافة إلى جزيئات البراز، التي تدور في الهواء بعد شطف المرحاض.

2. احذر تنظيف أسنانك

لا تنظف أسنانك في مرحاض الطائرة.

فقد أوضحت المضيفة السابقة "الماء على متن الطائرة يأتي من نفس خزان المياه ولا يتم تصفيته".

إذا كنت بحاجة فعلاً إلى ذلك، فاستخدم المياه المعبأة ونصيحتي الرئيسية هي ألا تأخذ فرشاة أسنانك أو في أي مكان بالقرب من مرحاض الطائرة.

3. تجنب لمس أي سطح بالحمام

تقول المضيفة "أوصيك بشدة بتجنب الاتصال المباشر بأكبر عدد ممكن من الأسطح، في مرحاض الطائرة".

وهذا يبدأ من فتح الباب. وبدلاً من ذلك ينصحون بارتداء قفازات بلاستيكية للمس المقبض يمكن التخلص منها بعد ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي معظم مراحيض الطائرات على مناديل مبللة بجوار الحوض، والتي يمكن استخدامها.

كما خذ بعض أوراق الحمام واستخدمها لتجنب لمس أي شيء مباشرة بأطراف أصابعك.

4. الاستحمام مباشرة بعد الرحلة

نظرا لضعف دوران الهواء على متن الطائرة (خاصة في الواجهات) بالإضافة إلى عدد الأسطح التي يمكن أن تأوي الكثير من الجراثيم، فقد تغادر رحلتك بأيدٍ وشعر وملابس متسخة.

وبمجرد وصولك إلى وجهتك ضعي ملابسك في الغسالة.

5. تجنب خلع حذائك

في بعض الأحيان يخلع الناس أحذيتهم للتجول في الطائرة ويذهبون بالجوارب إلى حمام الطائرة.

وقالت المضيفة إن هناك نسبة عالية من آثار البول على الأرض.

كما أضافت "تخيل لو حملت هذا من جوربك إلى حذائك والعودة إلى منزلك - فسيكون ذلك غير صحي".

6. احمل معقم اليدين

أصبح غسل اليدين بانتظام بعد الإصابة بفيروس كورونا أكثر أهمية كما هو الحال مع استخدام المعقم.

يجب عليك تعقيم يديك قبل وبعد زيارة الحمام وكذلك غسل يديك بالصابون.

7. لا تستخدم المرحاض في بداية الرحلة أو نهايتها

وفقا للمضيفة السابقة: "أسوأ وقت لاستخدام مرحاض الطائرة هو مباشرة قبل الإقلاع وفي نهاية الرحلة، خاصة إذا كانت طويلة".

والسبب أنه بمجرد وقف تشغيل إشارات حزام الأمان فإن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحمام، سوف يندفعون إلى الحمام.

وأوصت المضيفة باستخدام الحمام قبل تقديم الطعام، مشيرة إلى أن طعام الطائرة ليس مفيداً وبسبب محتواه الغني بالدهون والأملاح قد يؤثر على حركة الأمعاء.

كما تابعت "إذا كانت الوجبة لا تناسب بعض الركاب سيضطرون إلى استخدام الحمام بعد تناولها، فلا تريد أن تكون هناك مباشرة بعد ذلك".