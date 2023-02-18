ابنة الدكتاتور الكوري تظهر في مباراة بكرة القدم وأخته في آخر صف
تلميح جديد من دكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ - أون، بأن من سيخلفه في الحكم مستقبلاً هي ابنته Kim Ju Ae البالغة 10 سنوات، فأمس الجمعة اصطحبها معه علناً للمرة السادسة، لحضور مباراة محلية بكرة القدم، فاز بها فريق وزارة الدفاع 3-1 على فريق مجلس الوزراء، وفقاً لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.
وكانت "كيم جو آي" ظهرت علناً لأول مرة، حين أحضرها والدها في نوفمبر الماضي لتراقب معه اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. ثم توالت الظهورات، وآخرها كانت خلال حضورها لعرض عسكري في العاصمة بيونغ يانغ الأسبوع الماضي.
ونرى بدءاً من الثانية 20 في الفيديو المعروض أعلاه، أن الزعيم الكوري الشمالي خصص لشقيقته أبعد مقعد في المنصة التي شاهد منها المباراة، حيث نجدها معزولة تنظر إلى اللاشيء، ولا أحد بقربها، في تلميح آخر بأن مقاليد السلطة مستقبلاً ستكون من نصيب "الابنة الحبيبة" بحسب ما يصفها الإعلام الرسمي.
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