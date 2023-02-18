الذاكرة السياسية.. كيف قتل طبيب سجن 14 معتقلا في سوريا؟
المعاناة لم تكن من السجانين فحسب إنما من السجناء المتشددين أيضاً
في الحلقة الثانية من رباعية يتابع المعتقل السياسي السابق والروائي السوري مصطفى خليفة التحدث لبرنامج "الذاكرة السياسية" عن معاناته في السجون السورية في ثمانينيات القرن الفائت.
المعاناة لم تكن من السجانين فحسب إنما من السجناء المتشددين أيضا الذين نبذوا خليفة ورفيقا له وهو ما أدخلهما في قوقعة عزلا نفسيهما فيها عمن حولهما لأعوام.
ويكشف خليفة أن أحد أطباء السجن تسبب بمقتل 14 طبيبا سجينا من خريجي دفعته في الكلية.
تلقى تهديدا فقتل 14 شخصا!
وقال أيضا إن مدير سجن تدمر وقتها المقدم فيصل غانم أعدم 14 معتقلا لمجرد تلقيه تهديدا من الإخوان.
فيما كان هناك نظام صارم في السجن في أوقات الليل، وكان المخالفون يتعرضون للضرب بالفلقة في اليوم التالي. بعض السجناء الشباب كانوا يفتدون غيرهم بأن يأخذوا العقوبة عنهم.
ومن المشاهد التي لا ينساها خليفة والد مسن توسل القاضي أن يعدمه مكان ابنه الثالث بعد قرار اتخذه بإعدام أبنائه الثلاثة، لكن توسلاته لم تشفع له.
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