العثور بتركيا على مليوني دولار و4 ملايين ليرة مزورة بين الأنقاض

فوجئ رجال أطفاء أتراك، كانوا يقومون بعمليات البحث والإنقاذ في مدينة غازي عنتاب المتضررة من الزلزال، برزم من الدولارات ظهرت لهم قرب رجل انتشلوه من تحت الأنقاض، فإذا بالذي عثروا عليه يزيد عن مليوني دولار، حملوها مع أغراض أخرى عثروا عليها وسلموها إلى الشرطة مقابل تقرير.

وقال كافر يلماز، رئيس إدارة الإطفاء في بلدية المدينة لوسائل إعلام محلية: "حاولنا أولاً إنقاذ المواطنين في الحطام، ثم عثرنا على أشياء ثمينة، منها سيارات ومجوهرات وأموال، منها التي تم العثور عليها في غرفة كان يجري فيها البحث عن الرجل الذي تم إخراجه منها".

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كما فوجئ موظف بلدية اسمه محمد أوزبر أوسلو، لم تذكر وسائل الإعلام التركية اسم المدينة التي يقيم فيها، بحقيبة تحتوي على 4 ملايين ليرة تركية، ولما سلمها إلى الشرطة اكتشفت أنها مزورة.

وكان رجال إنقاذ من فرقة روسية، عثروا في 14 فبراير الجاري على وعاء فيه 150 ألف دولار أثناء أعمال إزالة الأنقاض في مبنى سكني بتركيا، فسلموها أيضاً إلى الشرطة التي وجدت أنها شرعية وأصيلة.