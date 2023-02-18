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مايكل كرامهولتز

نام بالعدسات اللاصقة 40 دقيقة.. فأصابه العمى

دبي - العربية.نت
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أعلن شاب أميركي يبلغ من العمر 21 عاماً، أن إحدى عينيه أصيبت بالعمى بعد أن نام والعدسات اللاصقة في عينيه.

في التفاصيل، نام مايكل كرامهولتز فترة قصيرة مدتها 40 دقيقة للاستراحة من العمل في ديسمبر الماضي، وعندما استيقظ لاحظ احمرارا في إحدى عينيه لكنه لم يهتم بالأمر، لأنه يعاني دائماً من التهاب الملتحمة بسبب استعمال العدسات اللاصقة.

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لكن عندما ساءت الأمور، قرر مراجعة طبيب العيون، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ستار".

من جانبه، قال له الطبيب بعد أن فحصه: "أنت مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي، وهو طفيلي يأكل اللحم ويأكل أنسجة العين".

وقد اضطر مايكل إلى ترك دراسته وعمله من أجل التركيز على علاج العين اليمنى التي أصيبت بالعمى.

وقال مايك: "عشت في ظلام مستمر وقد مضى أكثر من 50 يومًا منذ إصابتي"، مضيفاً "الأمر أشبه بصدمة مستمرة، إنه ألم دائم"، بحسب الصحيفة.

ويأمل أن يوافق الأطباء على إجراء عملية زرع القرنية، التي قد تؤدي إلى تحسن حالته، لكن الأطباء حالياً ضد إجراء هذه العملية لأن جسمه قد يرفضها.

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