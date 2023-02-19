البعد الآخر يناقش الإنساني والإغاثي على هامش كارثة الزلزال
الصليب الأحمر يدعو لعدم تسييس المساعدات بالمناطق المنكوبة
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تخصص منتهى الرمحي حلقة هذا الأسبوع من البعد الآخر للعمل الإنساني والإغاثي على هامش كارثة الزلزال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من السوريين والأتراك وأيضا بمناسبة مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا.
كما تخصص جانبا من البرنامج لتناول الوضع الإنساني في أفغانستان وفلسطين، في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في الأولى، وتجدد دائرة العنف في الثانية مع التركيز على وضع المرأة الأفغانية والطفل الفلسطيني.
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أما عن ضيفي الحلقة، فهما نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه ورئيس منظمة صندوق إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسيبي.
ويشرح كاربونييه تدخل الصليب الأحمر في كل من سوريا وتركيا ويدعو إلى عدم تسييس المساعدات.
وفي الجزء الثاني يتحدث ستيف سوسيبي عن تجربته المستمرة منذ ثلاثين سنة في غزة والضفة الغربية.
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