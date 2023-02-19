ساعة فاخرة جديد ضمن مقتنيات رونادو من الذهب والياقوت.. كم ثمنها؟
معروف عن رونالدو أنه جامع ساعات مشهور.. ارتدى في 2020 ساعة من ماركة سويسرية تبلغ قيمتها 420 ألف يورو
يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، أحد المشاهير الذين يجمعون القطع الثمينة في مختلف المجالات، من ساعات، وسيارات، وملابس وغيرها، وقد بدا ذلك جليا خلال مسيرته.
ومن آخر مقتنيات النجم البرتغالي الشخصية وفق ما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية وتناقلته عدة وسائل إعلام، ساعة جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 130 ألف يورو.
وأفادت الصحيفة الإسبانية أن الساعة الجديدة من علامة "رولكس"، مصنوعة من الذهب، ومغطاة بالياقوت الأزرق.
وأردفت أن رونالدو ظهر مؤخرًا، في السعودية يرتدي ساعة ثمنها حوالي 780 ألف يورو، قبل أن يطل الآن بساعة جديدة، لكن ثمنها أقل بكثير.
وقالت الصحيفة: "تم الحديث كثيرا عن الساعة الأولى، من ماركة "Jacob & Co"، ولكن لا ينبغي تجاهل ساعة رولكس الجديدة المصنوعة من الذهب والمغطاة بالياقوت الأزرق".
ويُعرف عن رونالدو أنه جامع ساعات مشهور، وشُوهد في مناسبات أخرى يستخدم قطعًا من أفضل العلامات التجارية ذات الثمن المرتفع للغاية، حيث ارتدى في 2020 ساعة من ماركة سويسرية، تبلغ قيمتها 420 ألف يورو.
وانتقل "الدون"، مطلع السنة إلى السعودية بعد توقيعه عقدا لمدة عامين مع فريق النصر السعودي، قادما إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.
وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منها 4 مع ريال مدريد الإسباني، ويعد الهداف التاريخي للبطولة.
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