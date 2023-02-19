عسكريتاريا.. ماذا عن تبعات حرب أوكرانيا على الناتو؟

تستضيف حلقة عسكريتاريا هذا الأسبوع، موريزيو جيري، المحلل الاستراتيجي السابق لحلف الناتو، للحديث عن تبعات الحرب في أوكرانيا على دول حلف الناتو، وإمكان حدوث تصعيد عسكري بين دول الحلف وروسيا على خلفية دعم الحلف لأوكرانيا.

كما تستضيف الحلقة، أندرو ماتريك الباحث في برنامج الدراسات الدفاعية في مركز أمن أميركا الجديدة للأبحاث، للحديث عن تحذيرات البنتاغون من نقص مخزون الذخيرة لدى الجيش الأميركي والخطوات الواجب اتباعها، لدى الدوائر العسكرية الأميركية في مواجهة التهديدات الصينية.

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وتتناول أيضاً، الصفقة الجديدة التي تم إبرامها بين القوات الجوية الأميركية وشركة بوينغ، وسعي الكويت للحصول على مسيرات بيرقدار التركية، وتعزيز إسرائيل لقدراتها الجوية من خلال الحصول على طائرات F-15 EX الأميركية. فقرة "أسلحة المستقبل" تتحدث عن الفرقاطة الروسية الأدميرال غورشكوف وأبرز مميزاتها، في حين تتناول فقرة "أسلحة غيرت وجه التاريخ" المقاتلة الأميركية F-117 Nighthawk والتي تعتبر أول مقاتلة شبح في العالم.