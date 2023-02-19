كيف تقود خلال الأزمات؟.. 5 خطوات فعالة

عندما يبدو الأمر وكأن مشروعاً ما على وشك الانهيار، فإن صاحب أو رئيس العمل تنتابه دعوة للاستسلام، وهي لا تعني التخلي عن أي مقاومة لما هو قائم، وليست تقاعساً عن العمل. على العكس تمامًا، في الواقع، إن حالة الاستسلام تنطوي على اتخاذ كل فعل يؤمن به قائد العمل بكل إخلاص، ولكن دون الارتباط بالنتيجة، إن القائد يبذل قصارى جهده بثقة، وسيحدث بعد ذلك ما سيحدث، إنها ذروة القيادة التي تعمل بالحب، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع .Inc.

وطرح التقرير 3 أسئلة، ونصح بخمس خطوات للتعامل أثناء المواقف العصيبة في مجال الأعمال، كما يلي:

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1. ما هو رد الفعل المناسب عند استشعار الانهيار؟

2. ما هو رد الفعل إزاء أفكار الاستسلام؟

3. ما هو رد الفعل لتجنب التخلي عن المقاومة والوصول للمثابرة؟

خطوات للخروج من الأزمات

1. الانتقال إلى القبول

يتم تقبل الأمر للتعامل معه بشكل أفضل من خلال تحديد العناصر التي تتعرض لأزمة أو تهديد بالانهيار في كلمات بسيطة ثم يتم قولها بصوت عال. ثم تؤخذ أنفاسًا قليلة ويتم تكرارها حتى يشعر المرء بالاستقرار بداخله.

2. تحفيز التركيز التام

يجب أن يكون القائد حاضر الذهن بكل التركيز طوال الوقت. ويشمل التركيز كافة التفاصيل مهما كانت صغيرة أو بسيطة. ويتم منح اهتمام كامل لكل العناصر والعوامل لحظة بلحظة.

3. التنفيس عن الطاقة العالقة

يتم البحث عن منفذ صحي وغير ضار للسماح بالتنفيس عن بعض الطاقة المكبوتة بداخل المرء مثل أن يصيح بمفرده داخل سيارته أو يتصل بصديق ويكتب ملاحظات في دفتر يومياته، ويمكن أن يقفز لأعلى ولأسفل أو يفعل أي شيء يناسبه ويساعده على تخفيف العبء والضغوط.

4. التكيف مع الحزن والفرح

إن تقبل الشعور بالحزن والفرح، أيا كان يقلل الشعور بالضغوط والتهديدات ويمنح المرء الفرصة للتفكير بروية في الوصول إلى حلول تفسح الطريق أمام وتفتح الأبواب المغلقة وتتيح الخروج من الأزمات بسلام.

5. إفساح المجال للخيال

تعد النصيحة بإطلاق العنان للخيال بذهن صاف في الوقت المناسب، أسلوبا ناجحا للتوصل إلى حلول أو الخروج من الأزمات بأقل الخسائر.

المثابرة أو الاستسلام

إن المثابرة هي صفة قيادة عظيمة، لكي ينبغي توخي الحذر وعدم المبالغة لأنها تتحول إلى نقطة ضعف عند الإفراط فيها. يجب أن يقوم القائد الناجح بإعداد قائمة أدوات تساعده على حسن اتخاذ القرارات من خلال معرفة التالي:

1) متى يمكن أن يستسلم لمجريات الأمور وما هو الظرف المناسب للاستمرار والمثابرة.

2) كيفية الاستجابة بطرق صحية عندما يستشعر مخاطر انهيار أو تداعي عناصر مهمة.