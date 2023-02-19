هل كانت مقصودة؟.. شاهد تناثر شظايا منحوتة لفنان شهير

أوقعت جامعة تحف فنية كانت تزور معرضا للفن المعاصر في ميامي، عن طريق الخطأ منحوتة زجاجية صغيرة للفنان الشهير جيف كونز تقدر قيمتها بحوالي 42 ألف دولار.

Collector smashes $42,000 sculpture at Art Wynwood in Miami - Daily Mail



The girl decided to check if the work of Jeff Koons "Balloon Dog" really matches the name, and hit it. Shards scattered all over the hall, because it was made of blue porcelain. pic.twitter.com/LHyKElBpLQ — Себастьян Перейро 🦋🇺🇦🇨🇭 (@stringerukraine) February 18, 2023

وكان التمثال الأزرق اللامع جزءا من سلسلة "بالون دوغ" التي كانت السبب وراء شهرة جيف كونز على الصعيد العالمي.

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ووقع الحادث خلال عرض مسبق خاص في "آرت وينوود" في ميامي. واعتقد بعض هواة الجمع أنه كان استعراضا فنيا أو مشهدا متّفقا عليه.

وروى الفنان ستيفن غامسون لشبكة "فوكس نيوز" في ميامي "رأيت هذه المرأة فيما كانت تتحسس التمثال الذي سقط بعدها وتحطم إلى آلاف القطع".

وأضاف أنه يعتقد أن المرأة كانت تتحسس العمل الفني لترى ما إذا كان بالونا حقيقيا.

وصوّر أحد المارة مقطع فيديو للحادث فيما كان موظفو المعرض يزيلون شظايا الزجاج.

ويسمع صوت يقول في الفيديو "لا أصدق أن أحدا قد يتحسس ذلك".

من جهتها، قالت بينيديكت كالوش المستشارة الفنية في بيل-إير فاين آرت راعية أعمال جيف كونز لصحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية، إن هاوية الجمع لم تقصد كسر العمل الفني وإن التأمين سيغطي الضرر.