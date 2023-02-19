اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المنحوتة الزجاجية للفنان الشهير جيف كونز تقدر قيمتها بحوالي 42 ألف دولار

هل كانت مقصودة؟.. شاهد تناثر شظايا منحوتة لفنان شهير

زائرة معرض فني أميركي تحطّم عن طريق الخطأ منحوتة بقيمة 42 ألف دولار لجيف كونز

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أوقعت جامعة تحف فنية كانت تزور معرضا للفن المعاصر في ميامي، عن طريق الخطأ منحوتة زجاجية صغيرة للفنان الشهير جيف كونز تقدر قيمتها بحوالي 42 ألف دولار.

وكان التمثال الأزرق اللامع جزءا من سلسلة "بالون دوغ" التي كانت السبب وراء شهرة جيف كونز على الصعيد العالمي.

ووقع الحادث خلال عرض مسبق خاص في "آرت وينوود" في ميامي. واعتقد بعض هواة الجمع أنه كان استعراضا فنيا أو مشهدا متّفقا عليه.

وروى الفنان ستيفن غامسون لشبكة "فوكس نيوز" في ميامي "رأيت هذه المرأة فيما كانت تتحسس التمثال الذي سقط بعدها وتحطم إلى آلاف القطع".

وأضاف أنه يعتقد أن المرأة كانت تتحسس العمل الفني لترى ما إذا كان بالونا حقيقيا.

وصوّر أحد المارة مقطع فيديو للحادث فيما كان موظفو المعرض يزيلون شظايا الزجاج.

بقرار وزاري.. هذه الأغاني ممنوعة في الجزائر المغرب العربي الجزائر بقرار وزاري.. هذه الأغاني ممنوعة في الجزائر

ويسمع صوت يقول في الفيديو "لا أصدق أن أحدا قد يتحسس ذلك".

من جهتها، قالت بينيديكت كالوش المستشارة الفنية في بيل-إير فاين آرت راعية أعمال جيف كونز لصحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية، إن هاوية الجمع لم تقصد كسر العمل الفني وإن التأمين سيغطي الضرر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جمعية خيرية مغربية تتكفل بإجراء عمليات جراحية لـ700 مريض جمعية خيرية مغربية تتكفل بإجراء عمليات جراحية لـ700 مريض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط