عالم الزلازل الهولندي يضرب من جديد بتنبؤاته المرعبة: حذرتكم قبلها بساعات

غرد عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل بعد دقائق من وقوع زلزال تركيا اليوم الاثنين بتغريدة يلفت فيها نظر متابعيه لتغريدته أمس التي توقع فيها بوقوع الهزات الجديدة في المنطقة قبل حدوثه بحوالي 24 ساعة تقريبا .

Stronger (clustering of) seismic activity may occur from approximately 20 to 22 February, potentially peaking around the 22nd.https://t.co/MEfCxopvV2 — SSGEOS (@ssgeos) February 19, 2023

وقال العالم الهولندي، الذي تنبأ بوقوع زلزال تركيا المدمر قبل وقوعه بثلاثة أيام، على حسابه في "تويتر": "لا تنتظروا مني أن أقدم تنبؤات خاصة ببلد أو مدينة. كما قلت من قبل أنا لست نبيا".

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وأضاف: "ما زلت أتلقى الأسئلة.. أحدث تقديراتنا موجودة على الموقع الإلكتروني.. إذا كانت لدينا معلومات جديدة لمشاركتها، فسنشاركها".

وظهر العالم فرانك هوغربيتس الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين 6 فبراير، 55 عاما، ظهر في فيديو بثه على "يوتيوب" بعد وقوع كارثة تركيا بأربعة أيام، وتوقع فيه بحدوث هزة قوية، كما تحدث عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان، ما أثار جدلا واسعا في المنطقة.

صور جديدة متداولة للحظة وقوع الزلزال في #هطاي بـ #تركيا .. وإدارة الكوارث التركية تدعو المواطنين للابتعاد عن المباني الآيلة للسقوط#زلزال_تركيا_وسوريا#العربية pic.twitter.com/0ixahDG1ey — العربية (@AlArabiya) February 20, 2023

فعن إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان قال هوغربيتس في الفيديو: "نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة (..) بما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة".

ونشرت وكالة الأناضول التركية اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين.

وأظهر الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن هذه هي اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين، وجاء بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

يذكر أنه سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا، سكان لبنان وسوريا وفلسطين والقاهرة.