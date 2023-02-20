قبل إعادة إعمار المناطق المتضررة.. تحذير من عالم زلازل تركي

حذر عالم زلازل تركي، الاثنين، من الإقدام سريعًا على بناء منشآت خرسانية في المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير. وتتواصل حاليا أعمال إزالة الحطام بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8، وتبعه مئات الهزات الارتدادية.

وفي بيان حول الأنشطة في منطقة الزلزال، قال عالم الزلازل التركي ناجي جورور: "إذا لم تستخدم الخرسانة المسلحة مسبقة الصب، والمعدة منذ فترة، فلا تلجأوا لصب الخرسانة في الإنشاءات إلا بعد فترة من الوقت، لأن توابع الزلزال الصغيرة والكبيرة تحدث في كثير من الأحيان".

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وأكد جورور أن هذه الهزات الارتدادية تسبب شروخاً صغيرة، وتشققات وضعفا في الخرسانة المصبوبة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "زمان" التركية.

وارتفعت حصيلة الخسائر في الأرواح جراء الزلزال المدمر في تركيا لتتجاوز 41 ألف شخص. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساء الأحد، أن عدد قتلى الزلازل التي ضربت البلاد في السادس من فبراير ارتفع إلى 41,020 في تركيا وحدها، في 10 مقاطعات.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وعد بإعادة إعمار المناطق المدمرة من الزلزال في 10 ولايات تركية خلال عام. وأضاف أن السلطات التركية تخطط لإعادة بناء 30 ألف منزل في المناطق المتضررة من الزلزال ابتداءً من شهر مارس.

من جهته، أعلن وزير البيئة والبناء والتنمية الحضرية في تركيا، مراد كوروم، اليوم الاثنين، أن نحو 118 ألف بناية في المناطق التي ضربها زلزال 6 فبراير، إما تعرضت للانهيار أو لأضرار كبيرة أو يجب هدمها.

وقال الوزير التركي في تصريحات للتلفزيون المحلي: "تم فحص 925 ألف بناية في 11 ولاية تضررت من الزلزال. نحو 118 ألف بناية منها، إما تعرضت للانهيار أو لأضرار كبيرة أو يجب هدمها".

وقال الوزير إن أكبر عملية بناء سكني في تاريخ البلاد ستجري، خلال عام واحد، في تلك المحافظات.