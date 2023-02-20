مراسلو "العربية" وسط ركام زلزال تركيا.. تحد مختلف مهنياً وإنسانياً

واكبت "العربية" لحظة بلحظة، من خلال مراسليها، عمليات الإنقاذ منذ أن ضرب الزلزال المدمر الأراضي التركية في 6 مارس، موقعاً عشرات الآلاف من الضحايا.

وفي هذا السياق، أكد مراسل "العربية" إلى تركيا، عمار الهندي، أن تجربة تغطية الزلزال في تركيا كانت تجربة إعلامية وإنسانية فريدة.

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وقال لبرنامج "صباح العربية" إن الكوابيس ظلت تطارده من جراء المآسي التي شاهدها جراء الزلزال.

وذكر أن أصعب ما شاهده هو بناية سقطت بالكامل في زلزال تركيا، وبداخلها 10 أسر كاملة من الضحايا على الأقل.

وكان مراسل "العربية" قد علّق بالقول -بعد هول ما رأى-: "كم أحتاج من الوقت كي أنسى ما شاهدته هنا؟"

وقال إنه عاش في تركيا تجربة مهنية مختلفة عن مهامه السابقة.

يُذكر أن حصيلة الخسائر في الأرواح جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي قد تجاوزت 41 ألف شخص. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساء الأحد، أن عدد قتلى الزلازل التي ضربت البلاد في السادس من فبراير ارتفع إلى 41,020 في تركيا وحدها، في 10 مقاطعات.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وعد بإعادة إعمار المناطق المدمرة من الزلزال في 10 ولايات تركية خلال عام. وأضاف أن السلطات التركية تخطط لإعادة بناء 30 ألف منزل في المناطق المتضررة من الزلزال ابتداءً من شهر مارس.