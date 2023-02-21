أمور يجب الالتزام بها لتجنب المخاطر حال وقوع الزلزال

الزلازل من الكوارث الطبيعية المدمرة، ويمكن أن تساعدك معرفة ما يجب القيام به قبل وقوع الزلزال وأثناءه وبعده على البقاء آمناً، ومن المهم تثقيف نفسك وعائلتك ومجتمعك حول الأخطار المحتملة للزلازل وكيفية الاستعداد لها، تعد الزلازل من الكوارث الطبيعية التي تهدد أجزاءً كثيرة من العالم، ولكن مع الاحتياطات والمعرفة الصحيحة يمكنك التعامل مع الزلزال بأمان. وخلال هذا التقرير سنذكر ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟

ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟

عند حدوث زلزال يجب عليك التصرف بعقلانية وهدوء أينما كنت وحاول ألا تفزع، ويجب عليك اتباع التعليمات الآتية:

ماذا تفعل عند حدوث زلزال إذا كُنت داخل المنزل؟

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1. ابق داخل المنزل: حافظ على هدوئك وابق داخل منزلك قدر الإمكان. لا تحاول الخروج من المبنى أثناء وقوع زلزال، فمن الأفضل الانتظار حتى يتوقف الاهتزاز قبل أن تحاول المغادرة.

2. احمِ نفسك من الأجسام المتساقطة: انزل على الأرض، واحتمِ تحت مكتب أو طاولة متينة، وابق ثابتاً حتى يتوقف الاهتزاز.

3. تجنب الاقتراب من النوافذ والأثاث الثقيل: ابتعد عن النوافذ والأرفف والأثاث الثقيل الذي يحتمل أن يسقط عليك.

4. قم بحماية رأسك: قم بتغطية رأسك بذراعيك أو وسادة إذا أمكن لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة الثقيلة.

5. لا تستخدم المصاعد أو تحاول مغادرة المبنى حتى يتوقف الاهتزاز.

6. قم بالإخلاء من منزلك إذا لزم الأمر: إذا كنت تعلم أن منزلك غير آمن أو شعرت أن هناك خطراً مباشراً في منطقتك، قم بالإخلاء فوراً، ولكن تأكد من اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة.

ماذا تفعل عند حدوث زلزال إذا كُنت خارج المنزل؟

1. حافظ على هدوئك فقد يكون من السهل أن تصاب بالذعر عند حدوث زلزال، ولكن من المهم أن تظل هادئاً ولا تفزع.

2. إن كنت تقود سيارة وشعرت باهتزاز وزلزال يجب عليك أن توقف السيارة فوراً بجانب الطريق بعيداً عن المباني، وابق بداخل السيارة أو المركبة حتى انتهاء الزلزال إن كان لا يوجد خطر عليك.

3. في حال شعرت بالاهتزاز وحدوث زلزال ابحث عن منطقة مفتوحة بعيداً عن المباني والأشجار وأعمدة الهاتف وخطوط الكهرباء.

4. قم بتغطية رأسك ورقبتك بذراعيك أو بملابسك لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة.

5. ابق في مكانك ولا تركض للخارج حيث قد يكون هناك زجاج مكسور أو حطام يمكن أن تصيب نفسك به.

6. قم بتهدئة من حولك وحاول إرشادهم بطريقة التصرف الصحيحة لحمايتهم من المخاطر المحتملة.

ماذا تفعل عند انتهاء الزلزال؟

1. التحقق من وجود إصابات من حولك: بعد وقوع الزلزال، يجب أن تكون الخطوة الأولى هي التحقق من أي إصابات قد تكون ناجمة عن سقوط الحطام أو الأشياء. تأكد من تقديم رعاية طبية فورية إذا لزم الأمر وإن كنت على دراية بالإسعافات الأولية.

2. تقييم الضرر: بمجرد أن يصبح كل شخص آمناً، خذ وقتاً لتقييم أي ضرر قد يكون قد حدث. التقط صوراً للأضرار إن أمكن للمساعدة في مطالبات التأمين.

3. اتصل بخدمات الطوارئ المحلية: اتصل بخدمات الطوارئ المحلية إذا لزم الأمر، واشرح لهم شدة الضرر.

4. تجنب استخدام المصاعد: قد تنقطع الكهرباء بشكل مفاجئ لذلك لا تحاول استخدام المصعد.

5. تأمين المرافق: تأكد من إغلاق جميع المرافق بأمان حسب الحاجة وتأمينها ضد المزيد من التلف.

6. التنظيف: ابدأ في تنظيف الحطام وتأمين منزلك أو مكان عملك من المواد المتسربة مثل الغاز والمنظفات التي قد تسبب اشتعالاً.

7. ابق على اطلاع بالأخبار: وذلك من خلال متابعة مصادر الأخبار المحلية للحصول على تحديثات حول الوضع والابتعاد عن المناطق التي قد تكون خطيرة بسبب الأضرار الهيكلية أو المخاطر الأخرى.