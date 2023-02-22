تجني أكثر من 100 ألف دولار شهرياً.. طفلة الـ11 عاما تتقاعد

"دفعتها الأرباح الخيالية التي جنتها خلال مسيرتها كطفلة بعمرها إلى التنحي جانباً"، بهذه الكلمات معلمة العلاقات العامة روكسي جاسينكو، قالت إن ابنتها الطفلة الأسترالية الشهيرة بيكسي كيرتس، قررت التركيز على دراستها.

فقد ورد أن الطفلة كسبت الكثير من أعمالها التجارية لدرجة أنها تنحت جانباً في سن 11 عاما حتى تتمكن من التركيز على العمل المدرسي بدلاً من ذلك.

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الدراسة أولاً

وجاء القرار بعد أن وصلت أرباح الفتاة ذات الـ11 عاماً، لما يقارب الـ 110 آلاف جنيه إسترليني شهريا، وذلك من بيع الألعاب، وفقا لما نقله موقع news.com.au عن والدتها.

كما أضافت أن ابنتها باتت تتطلع إلى التركيز على نفسها لفترة من الوقت.

وذكرت الأم أن القرار أتى بعد دراسة طويلة استمرت أشهراً، ناقشت فيها العائلة التركيز على المدرسة بعد رحلة نحاج استمرت بها الطفلة لـ3 سنوات.

وأضافت أن متجر Pixie's Pix سيبقى موجوداً على الإنترنت، لكنه سيعود إلى حيث بدأ في عام 2011 كأفضل وجهة لإكسسوارات شعر الأطفال وأقواس الشعر المعروفة باسم Pixie's Bows.

آلاف في شهر واحد

يشار إلى أن الطفلة كانت أطلقت مؤخرا نشاطا تجاريا جلبت منه ما يعادل 110.000 جنيه إسترليني في شهر واحد.

رغم ذلك، تحول انتباه الطفلة الأسترالية بعيدا عن العمل هذه الفترة للتركيز على التعليم، خصوصا مع دخولها الوشيك إلى المدرسة الثانوية.

وباتت روكسي تمتلك عددا من شركات الاتصالات الناجحة، بالإضافة إلى قصر بقيمة 3.6 مليون جنيه إسترليني في سيدني.