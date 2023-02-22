"برق زلزالي" في سماء اللاذقية؟ صور أشعلت التواصل

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صورتان ادعى ناشروهما أنهما تظهران برقاً في سماء اللاذقية إثر الزلزال الذي ضرب مساء الاثنين تركيا وأدى إلى وقوع إصابات في سوريا.

في التفاصيل، يظهر في الصورة الأولى برق يضيء السماء بلون أزرق، وفي الثانية برق في أفق مدينة ليلاً. وجاء في التعليق المرافق: "ظاهرة البرق الزلزالي مترافقة مع صوت صراخ الأرض رُصدت في اللاذقية لحظة وقوع الزلزال"، وفق فرانس برس.

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كما حظيت الصور بمئات المشاركات من صفحات سورية عدة بعد وقوع زلزال جديد مساء الاثنين بقوة 6.4 درجات في محافظة هطاي التركية، بحسب الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد"، بعد أسبوعين من الزلزال المدمر بقوة 7.8 درجات في السادس من فبراير.

وقد أُصيب 150 شخصاً على الأقل بجروح في محافظة حلب شمال غربي سوريا في هذا الزلزال الجديد، وفق منظمة "الخوذ البيضاء"، فيما شعر سكان دول عدة في المنطقة منها لبنان وقبرص، بالهزة.

من المكسيك

إلا أن الصورتين المتداولتين لا علاقة لهما بالهزة.

فقد أرشد البحث عن الصورة الأولى إلى أنها متقطعة من فيديو نشر على وسائل التواصل وفي مواقع إخبارية عام 2021 بالتزامن مع زلزال ضرب المكسيك في تلك السنة.

أما البحث عن الصورة الثانية فيظهر أنها منشورة في مواقع إخبارية عدة ضمن أخبار عن زلزال آخر ضرب المكسيك لكن سنة 2017.

ما سبب ظهور هذه الأضواء؟

لوحظ ظهور أضواء في السماء تشبه البرق بأنحاء عدة من العالم خلال الزلازل أو قبلها، لكن حتى الآن ما من تفسير علمي نهائي لها.

فهناك نظريات عدة لتفسير هذه الظاهرة، منها أن الزلزال يؤدي إلى خروج طاقة من باطن الأرض تترجم شحنات كهربائية تخرج على شكل أضواء.

بينما تشير نظرية أخرى إلى أن الأضواء وليدة الاحتكاك القوي بين الصخور أو تعرضها للضغط الشديد.