لقطات مرعبة لتمساح بطول 10 أقدام يسحب مسنة للبحيرة ويلتهمها

أظهر مقطع فيديو جديد لحظة مرعبة اندفع فيها تمساح نحو امرأة تمشي مع كلبها بجوار بحيرة في فلوريدا، وجرها إلى البحر حيث التهمها.

المشاهد المرعبة تم التقاطها في مقطع فيديو حصل عليه "Inside Edition" من إحدى الجيران التي اتصلت بالشرطة أثناء محاولتها مساعدة المرأة.. ولكن بعد فوات الأوان.













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وبحسب "ديلي ميل" فقد توفيت غلوريا سيرج (85 عاما) بعد أن سحبها التمساح البالغ طوله 10 أقدام، عندما حاولت إنقاذ كلبها المحبوب "تروبر" من براثن الزاحف يوم الاثنين.

تم التقاط اللحظات الأخيرة لسيرج بكاميرا الحياة البرية في منطقة مخصصة للمتقاعدين في فورت بيرس، فلوريدا. يمكن رؤية المسنة وهي تمشي على طول البحيرة مع كلبها عندما يظهر التمساح على السطح ويتوجه صوبهما بسرعة فائقة.

حاولت سيرج إبعاد الكلب عن فكي التمساح، لكن التمساح أمسك بها بدلاً من ذلك، وشوهد وهو يسحبها إلى البحيرة. وقالت جارتها الخائفة كارول توماس ، 76 عامًا ، لـ "Inside Edition" إنها حاولت مساعدة المرأة أثناء اتصالها بالشرطة. وقالت إن التمساح شدها إلى البحيرة.. وما هي إلا لحظات حتى اختفت "أعتقد أنها ذهبت، يا إلهي"، صرخت توماس في الهاتف.

ولاحقا، تم انتشال جثتها من البحيرة، كما تم العثور على التمساح وقتله مع العلم أن سلطات فلوريدا حذرت السكان مرارا من خطورة المشي مع حيواناتهم الأليفة بالقرب من البحيرات في المنطقة.

وسيرج هي ثالث ضحية يقتلها تمساح في فلوريدا منذ يوليو الماضي. فقد قُتلت امرأة مسنة أخرى على يد اثنين من التماسيح بعد سقوطها في بركة في يوليو 2022. كانت المرأة، التي لم تُعرف هويتها، تكافح من أجل البقاء عندما شوهد اثنان من التماسيح يمسكان بها. في مايو 2022، تم العثور على جثة شون توماس ماكغينيس البالغ من العمر 47 عامًا مفقودة الأطراف في البحيرة في جون إس تايلور بارك في لارجو، فلوريدا.

يوجد أكثر من 1.3 مليون تمساح في فلوريدا عبر مقاطعاتها البالغ عددها 67، ويمكن العثور عليها عمليًا في جميع المسطحات المائية العذبة وأحيانًا في المياه المالحة.

لكن عدد حالات تعرض الأشخاص لهجوم من قبل التمساح في الولاية قلبل. من عام 1948 إلى عام 2021، وقعت 442 حادثة هجوم من التماسيح في فلوريدا ، 26 منها أسفرت عن وفيات بشرية.