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ديك أسود
الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي

صور بيض أسود ودجاج أشد سواداً تهز مواقع التواصل وخبراء يردون

أرفق ناشرو الصور تعليقات تدعي أن ما يظهر في الصورة هو "دجاج إندونيسي" المعروف أيضاً باسم الدجاج الأسود السيماني أو "أيام سيماني"

العربية.نت _ وكالات
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بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات وصور لديك أسود وبيض أشد سوادا، تدعي أن هناك بيضا مختلفا عن الذي نعرفه، أجهض خبير مصري صحة تلك المنشورات، نافيا أن يكون لدجاج "أيام سيماني" أسود اللون، بيض أسود.

وأرفق ناشرو الصور تعليقات تدعي أن ما يظهر في الصورة هو "دجاج إندونيسي" المعروف أيضا باسم الدجاج الأسود السيماني أو "أيام سيماني"، مضيفين أن كل شيء في هذا الدجاج أسود حتى بيضه.

ولقيت المنشورات تفاعلات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب كثيرون عن ذهولهم بوجود هذا البيض الأسود، بيد أن المؤكد أن المعلومة عن بيض هذا النوع من الدجاج ليست صحيحة.

رد الخبراء؟

وأكد محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر أن هذه المنشورات مضلّلة، قائلا "بيض الدجاج الأسود موجود فقط على مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن الدجاج بجميع أنواعه الحاليّة لا يضع بيضا أسود.

وأوضح رجائي أن الدجاج الأسود الإندونيسي المعروف بـ"أيام سيماني" هو أحد أنواع الدجاج "الحديث نسبيا ويعود أصله إلى مقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا، لذا اشتهر باسم الدجاج الإندونيسي".

وتابع يقول إن هذا الدجاج معروف بلونه الأسود الحالك "من ريشه ومنقاره وصولاً إلى عيونه وجلده ولحمه وعظامه وحتى أعضائه الداخليّة".

ولكنه يشدد على أن بيضه عادي كغيره من الدجاج وهو "أقرب إلى الكريمي"، وفق ما نقلت عنه وكالة فرنس برس.

ويختم قائلا "لن تشعر بأي فرق بينه وبين بيض الدجاج العادي".

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طيور تضع بيضاً أسود

بحسب رجائي لا يمكن الحسم بأن أنواعا من الطيور تضع بيضا أسود "بالمعنى الحرفي".

ويعرض رجائي مثال طائر الإيمو الأسترالي فيقول إن بيضه "أقرب إلى السواد ولكنّه ليس أسود وفيه مسحة من اللون الأخضر الداكن"، كما أعطى أيضا مثالا بطيور بط كايوجا شارحا أن بيض هذا النوع لونه قريب من الأسود لكنه يتحول إلى الأبيض بعد وقت.

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