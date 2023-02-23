مشهد هوليوودي مروع يظهر انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا

نشر موقع صحيفة "يني شفق" التركية على "تويتر" مقطع فيديو يظهر صورا لانهيار 5 مبانٍ في الزلزال الثاني في ملاطيا التركية، التي تضررت بشدة من الزلازل التي ضربت تركيا في 6 فبراير الماضي وكان مركزها كهرمان مرعش.

تم تصوير المقطع بواسطة طائرة بدون طيار التقطت صوراً للدمار وانهيار المباني من الهواء.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 5 binanın ikinci depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 23, 2023

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وارتفعت حصيلة قتلى أحدث الزلازل التي هزت منطقة الحدود التركية السورية، الاثنين، بعد أسبوعين من زلزال أودى بحياة أكثر من 47 ألفا، ودمر مئات الآلاف من المنازل، بحسب السلطات ووسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 294 بينهم 18 في حالة حرجة، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة، الاثنين، بينما أفادت وسائل إعلام موالية لحكومة النظام السوري بأن امرأة وفتاة توفيتا نتيجة الذعر جراء الزلزال الذي ضرب محافظتي حماة وطرطوس.

وكان مركز الزلزال الجديد، الذي وقع الاثنين وبلغت قوته 6.4 درجة، قريبا من مدينة أنطاكية بجنوب تركيا وشعر به البعض في سوريا ولبنان والأردن ومصر، وتلاه زلزال آخر بقوة 5.8 درجة وعشرات الهزات الارتدادية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد قتلى زلزال السادس من فبراير بلغ 41156 ومن المتوقع أن يرتفع، في حين انهارت أو تهدمت 385 ألف شقة سكنية.

وفي سوريا، سقط معظم القتلى في الشمال الغربي، حيث قالت الأمم المتحدة إن 4525 لقوا حتفهم. وتسيطر على المنطقة جماعات المعارضة المسلحة التي في حالة حرب مع القوات الموالية للنظام السوري، مما عقد جهود المساعدة.

وتقول حكومة النظام السوري إن 1414 شخصا لقوا حتفهم جراء الزلزال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.