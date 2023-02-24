مشهد صادم لشاب يقذف امرأة بعربة تسوق.. طرحها أرضا بلا حراك

لحظة صادمة رمي خلالها رجل عربة تسوق على زبونة أخرى، تاركًا إياها فاقدة للوعي بعد أن تجادلا عندما كانا يقفان معا في طابور الانتظار في متجر في البرازيل.

وفي تفاصل الحادية، ألقى رجل يبلغ من العمر 36 عامًا العربة على المرأة البالغة من العمر 45 عامًا في سوبر ماركت صباح يوم 16 فبراير. كان العميلان يقفان في طابور الانتظار معًا قبل أن يبدآ الجدال، وفقًا للأخبار المحلية.

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ذكرت صحيفة "G1" أن المهاجم قال "ما فعلته كان بمثابة درس" ، وادعى أن المرأة قالت إنه شاذ وقامت بتخويفه. وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة الرجل وهو يسحب عربة التسوق الخاصة به ويرفعها عالياً فوق رأسه، ويقذف بها باتجاه المرأة التيتتلقى بضربة قويةعلى رأسها.





وبعد تلقيها الضربة، شوهدت وهي تتحرك ببطئ على الأرض بينما بينما يهرع المتسوقون الآخرون لتقديم مساعدتهم ويقترب المقطع المصور من نهايته.

وقالت الشرطة إن المرأة والمهاجم لا يعرفان بعضهما من قبل.

ونقلت المرأة الى المستشفى حيث خضعت للعلاج.