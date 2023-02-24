صديق بيل وهيلاري كلينتون..العثور على الملياردير توماس لي قتيلاً بمكتبه

عثرت شرطة نيويورك على الملياردير والمستثمر الأميركي الشهير توماس لي قتيلًا إثر جرح جراء طلق ناري في مكتبه في مدينة نيويورك، أمس الخميس. تم تأكيد وفاة لي عن عمر 78 عامًا في بيان أصدرته عائلته، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف بيان لشرطة نيويورك، أنه تم العثور على جثة لي في مكتبه بالطابق السادس بمقر شركته Thomas H. Lee Capital في شارع فيفث أفينيو الشهير بمانهاتن في حوالي الساعة 11:10 صباحًا، وأفاد البيان أن تقرير خبراء الطب الشرعي لم يصدر بعد.

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تضاعف مذهل لقيم الشركات

ووفقًا لمجلة "فوربس"، بلغ صافي ثروة رجل الأعمال لي، خريج جامعة هارفارد، ملياري دولار في وقت وفاته. اشتهر لي عبر حياته المهنية بمهارته في الاستحواذ على شركات متوسطة، وتعزيز قيمتها ثم بيعها بأرباح مذهلة، وحققت صفقاته في هذا المجال أرقامًا أسطورية في التسعينيات، حيث نجح في تنفيذ معاملات مالية رائدة في مجال الاستحواذ والتمويل سمحت لشركته، في بعض الحالات، بالتضاعف لأكثر من 30 مرة في غضون سنوات.

أسهم وعمليات استحواذ

كان لي مؤسس ورئيس مجلس إدارة Lee Equity، وكان قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Thomas H. Lee Partners، وأسس شركته التي تتخذ من بوسطن مقراً لها في عام 1974، ويعود الفضل في كونها واحدة من أوائل الرواد في الأسهم الخاصة والاستفادة بشكل خاص من عمليات الاستحواذ.

صفقة مشروبات سنابيل

ذاع صيت توماس لي عندما قام ببيع شركة Snapple مقابل 1.7 مليار دولار في عام 1992، إذ كان قد استحوذ على أصولها مقابل 135 مليون دولار فقط، ولم يستثمر سوى 28 مليون دولار لتصحيح أوضاعها قبل بيعها برقم خيالي، نتيجة لتمكنه من تعزيز إيرادات شركة Snapple من 95 مليون دولار سنويًا إلى 750 مليون دولار.

استثمار أكثر من 15 مليار دولار

في حياته المهنية على مدار الـ46 عامًا الماضية، استثمر لي أكثر من 15 مليار دولار في مئات المعاملات، من بين أبرزها الاستحواذ وتصحيح الأوضاع ثم الطرح للبيع لعلامات تجارية كبيرة مثل Snapple Beverages وWarner Music.

وتقدم لي باستقالة من رئاسة Thomas H. Lee Partners في عام 2006، وفي وقت لاحق من ذلك العام قام بتأسيس Lee Equity Partners، وهي شركة أسهم خاصة تركز على معاملات تنمية رأس المال أكثر من عمليات الاستحواذ، كما كان الحال في الشركة السابقة.

تكنولوجيا وخدمات مالية

شغل لي منصب رئيس شركة Lee Equity حتى وفاته. وفي الأسبوع الماضي فقط، تم الإعلان عن تعيين جون هالي، الرئيس التنفيذي السابق لـ Willis Towers Watson، كشريك تنفيذي في مجموعة الاستثمار في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية لشركة Lee Equity.

حياته الشخصية

تزوج لي مرتين، أولاهما في عام 1968من باربرا فيش لي، حيث أنجبا الطفلين زاك وروبي، قبل الطلاق في عام 1995.

وتزوج الملياردير لي من زوجته الثانية آن تينينبوم من سافانا بجورجيا في عام 1997 ولديهما ثلاثة أطفال هم جيسي وناثان وروزالي، بالإضافة إلى اثنين من الأحفاد.

كان رجل الأعمال الناجح والشهير صديقًا مقربًا لبيل وهيلاري كلينتون. وفي يونيو 2008، في أعقاب الجولة الرئاسية غير الناجحة لهيلاري، قيل إن الزوجين كلينتون مكثا لبعض الوقت في منزل يمتلكه لي في إيست هامبتون.

اشتهر لي أيضًا بأنه مُحسن وقام بالخدمة والتطوع للعمل في مجالس العديد من المنظمات الخيرية، بما يشمل مركز لينكولن ومتحف الفن الحديث وجامعة برانديس وجامعة هارفارد ومتحف التراث اليهودي.

أصدر المتحدث باسم العائلة مايكل سيتريك بيانًا عن وفاة لي، أمس الخميس، جاء فيه: "إن الأسرة حزينة للغاية لوفاة توم. ففي حين عرفه العالم كواحد من رواد أعمال الأسهم الخاصة ورجل أعمال ناجحا، كنا نعرفه كزوج مخلص وأب وجد وأخ وصديق وكرجل مُحسن كان دائمًا يقدم احتياجات الآخرين على نفسه". وطالب البيان باحترام خصوصية أسرة لي وأن يُسمح لنا بالحزن.