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جلسة أمس لأعضاء اللجنة بالكونغرس
الإخوان المسلمون

بارغواي تعلن "الإخوان" جماعة إرهابية.. تهدد الأمن والاستقرار

سبق واعتبرت حزب الله والقاعدة وداعش وحماس منظمات إرهابية

لندن- العربية.نت
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وافقت اللجنة الدائمة بكونغرس البارغواي أمس الخميس على اعتبار "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية "تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة" وفق ما ورد بمشروع قرار سبق أن قدمتهLilian Samaniego رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكون من 45 عضوا.

وورد بين حيثيات وموجبات الموافقة على القرار، أن "جماعة الإخوان التي تأسست في 1928 بمصر، تقدم المساعدة الإيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب، وأن دولة بارغواي ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية" وهو ما أبرزته وسائل إعلام محلية رحبت بالموافقة على القرار.

وذكر موقع صحيفة Última Hora أن بارغواي التي يرأسها اللبناني الأصل ماريو عبدو بينيتس، سبق واعتبرت حزب الله والقاعدة وداعش وحماس منظمات إرهابية "كمشاركة منها بالحرب على الإرهاب، مما يحد من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول" وأعادت الصحيفة الذاكرة الى "دول مهمة اعتبرت هذه الجماعات إرهابية، بينها روسيا في 2003 ومصر في 2013 وبعدها بعام السعودية والإمارات والبحرين".

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