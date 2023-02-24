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العالم الهولندي فرانك هوغربيتس - خاص العربية نت
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس - خاص العربية نت
زلزال تركيا

من نيبال 2015 إلى تركيا 2023.. مناطق تنبؤات عالم الزلازل الهولندي ترعب العالم

وتبدأ قصة العالم الهولندي فرانك هوجربتس المثيرة للجدل حينما توقع حدوث زلزال في نيبال عام 2015، والذي جاء بقوة 7.8 درجة وخلف العديد من الضحايا.

العربية.نت
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لمع اسم العالم الهولندي فرانك هوجربتس بعدما صدقت نبؤته قبلها بأيام واستيقظ العالم على زلزال مدمر في تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، والذي خلف آلاف القتلى والمصابين، وأحدث دمارًا كبيرًا في كل من زلزل تركيا وسوريا.

وبعد وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا المدمر بقوة، 7.5 درجة كما توقع العالم الهولندي فرانك هوجربتس حدوثه التفت إليه وسائل الإعلام العالمية وأقبل على متابعة تغريداته المرعبة الملايين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وتبدأ قصة العالم الهولندي فرانك هوجربتس المثيرة للجدل حينما توقع حدوث زلزال في نيبال عام 2015، والذي جاء بقوة 7.8 درجة وخلف العديد من الضحايا.

وبعد حدوث الزلزال التركي، توقع العالم الهولندي تعرض العالم لعدة هزات أرضية بداية من 20 إلى 22 فبراير، وهذا ما حدث بالفعل حيث تعرضت عدة دول لزلزال وهزات أرضية، أبرزها تركيا سوريا ولبنان والبرازيل.

وعاد العالم الهولندي فرانك هوجربتس، مرة أخرى ليتوقع بحدوث زلزال في ما بين 25 و26 فبراير في جميع أنحاء العالم خاصة في طاجيكستان وأندونسيا، مشيرًا إلى أن قوة الزلزال ستزاد مع مرور الأيام، وستزداد قوة الزلزال في مطلع شهر مارس المقبل.

وبالرغم أن معظم توقعات العالم الهولندي بشأن حدوث زلزل، كانت صحيحة، الآ أنه أكد أكثر من مرة أن توقع حدوث مواعيد حدوث الزلزال أمر مستطحيل قائلا: لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين أنه سيحدث هناك زلزال كبير، لا تصدق الشائعات.

وأضاف: هناك دائمًا احتمالية، لحدوث زلزال في المناطق المعرضة للزلزل، وتلك التوقعات لا تكون دقيقًا بنسبة 100%، وأرجع العالم الهولندي توقعاته إلى تأثير حركة الكواكب ودورها في إحداث الزلزل، حيث قال: إذا نظرنا إلى النظام الشمسي نرى أن غدًا سيقترن القمر مع الشمس والذي يسبقه اقتران مع كوكب زحل، والذي يشير إلى حدوث بعض الزلزل القليلة في الأيام المقبلة، ولا أعرف بالضبط أي ساعة أو يوم بالتحديد.

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