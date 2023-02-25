باريس هيلتون تكشف تفاصيل مروعة عن "اغتصابها بعد تخديرها"!

تفاصيل مفاجئة ومروعة كشفتها النجمة الأميركية باريس هيلتون عن تعرضها للاغتصاب في سن المراهقة، عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، مشيرة إلى أنه قد تم "تخديرها قبل اغتصابها".

وبحسب تقرير نشرته مجلة "بيبول" People، قالت هيلتون إن الحادثة وقعت عندمات التقت هي وصديقاتها بمجموعة من الرجال في مول تجاري شهير في لوس أنجلوس، حيث كانت تذهب هي وصديقاتها كل نهاية أسبوع تقريبا. وأشارت إلى أن هؤلاء الرجال كانوا يتجولون في متاجر المركز التجاري، وكانوا يتبادلون معهم الأحاديث وأعطوهم أرقام "البيجر" الخاص بهم حينها.

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كشفت المليارديرة الشابة أن هؤلاء الرجال "دعوها هي وصديقتها لمصاحبتهم إلى منزلهم"، حيث قدّموا لها شراب التوت، لتبدأ بعدها "بالشعور بالدوار"، مشيرة إلى أنها لا تعرف على وجه التحديد ماذا كان بالشراب، إلا أنها رجحت أن الشراب كان يحتوي على عقار "روفي" الذي يستخدمه المجرمون لتخدير الضحايا واغتصابهم.

وتابعت هيلتون بأنها استيقظت بعد ساعات و"عرفت على الفور ما حدث لها"، حيث استذكرت كيف وضع مغتصبها يده على فمها كي لا تصرخ، وبدا الأمر و"كأنها كانت تحلم".

يُذكر أنه منذ سنوات، تعرضت النجمة باريس هيلتون لسرقة من النوع الثقيل حيث كانت ضحية هاكر سرق منها مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى صورها وهي عارية.

وكشف موقع "TMZ" المهتم بأخبار المشاهير، أن الهاكر امرأة تُدعى بايستار بخشادزيان. وطبقا للوثائق التي حصل عليها الموقع، اخترقت بايستار حسابات شركة هيلتون المصرفية، واستخدمت بطاقات الائتمان الخاصة بها لإجراء حجوزات لحفل. كما استخدمت 40 ألف دولار من بطاقات ائتمان باريس هيلتون.

ويقول تقرير "TMZ" إن بايستار اخترقت حساب "iCloud" الخاص بباريس، وسرقت صورها عارية، قبل أن يتم ضبط الهاكر في عام 2017 وأقرت بأنها مذنبة بممارسة الاحتيال المصرفي.